Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Що буде з пенсіями та зарплатами в Україні — останні новини 4 березня arrow
Що буде з пенсіями та зарплатами в Україні — останні новини 4 березня

Що буде з пенсіями та зарплатами в Україні — останні новини 4 березня

04 березня 2024 р. 18:30

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:30 Що буде з пенсіями та зарплатами в Україні — останні новини 4 березня

Text

18:17 Знищення російських літаків та посилення української авіації — інтерв'ю з експертом

Text

17:48 Окупанти посилюють військову цензуру — Братчук назвав причину

Text

17:05 У "Слузі народу" пояснили, чому стався "злив" розмови офіцерів Бундесверу

Text

16:31 Росія не припинить наступ на Авдіївському напрямку — експерт назвав причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:01 Військовий аналітик прокоментував вірогідність наступу на Київ

Text

14:05 На Куп'янському напрямку окупанти зменшили кількість штурмів — в ЗСУ назвали причину

Text

13:34 На Донеччині дрони ССО майстерно відпрацювали про окупантах — що вдалося знищити

Text

12:51 Введення іноземних військ в Україну — нардеп зробив неочікувану заяву

Text

12:23 У Нацгвардії пропонують пройти переогляд людям з ІІ-ІІІ групою інвалідності

Text

18:30 Що буде з пенсіями та зарплатами в Україні — останні новини 4 березня

Text

18:17 Знищення російських літаків та посилення української авіації — інтерв'ю з експертом

Text

17:48 Окупанти посилюють військову цензуру — Братчук назвав причину

Text

17:05 У "Слузі народу" пояснили, чому стався "злив" розмови офіцерів Бундесверу

Text

16:31 Росія не припинить наступ на Авдіївському напрямку — експерт назвав причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:01 Військовий аналітик прокоментував вірогідність наступу на Київ

Text

14:05 На Куп'янському напрямку окупанти зменшили кількість штурмів — в ЗСУ назвали причину

Text

13:34 На Донеччині дрони ССО майстерно відпрацювали про окупантах — що вдалося знищити

Text

12:51 Введення іноземних військ в Україну — нардеп зробив неочікувану заяву

Text

12:23 У Нацгвардії пропонують пройти переогляд людям з ІІ-ІІІ групою інвалідності

Популярні відео

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

16 лютого 2024 р. 14:00
Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18

В уряді пообіцяли видавати пенсії та зарплати українцям без затримок, на Закарпатті працівники ТЦК мобілізують чоловіків силоміць, а у Фінляндії вперше пройдуть навчання НАТО. Останні новини України 4 березня  розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини". 

Новини можна подивитися за посиланням Новини.LIVE

Що буде з пенсіями та зарплатами для українців

У випуску новин, зокрема, дізнаєтесь:

  • Шмигаль зробив заяву щодо виплати пенсій та зарплат українцям. 
  • Одеса оговтується від наслідків російського терору. 
  • У "Слузі народу" зробили неочікувану заяву щодо введення іноземних військ в Україну. 
  • Нюанси мобілізації людей з інвалідністю та судимостями. 
  • ТЦК на Закарпатті мобілізують силоміць.
  • Німецького посла викликали у Кремль для пояснень. 
  • РФ зазіхає на території по обидва береги Дніпра.
  • НАТО уперше розпочали військові навчання у Фінляндії. 
  • ЗСУ завдали ударів по логістиці окупантів. 

Нагадаємо, Денис Шмигаль заявив, що підприємства, які працюють "по-білому", матимуть більше можливостей для бронювання своїх працівників від мобілізації. Враховуватиметься середня зарплата, рівень сплати податків бізнесом та працівником та вплив компанії на економіку України.

Також прем'єр заявив, що Україна не продовжуватиме контракт із Росією щодо транзиту газу. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:46 Зеленський призначив нового командувача Силами підтримки ЗСУ — хто обійме посаду

18:35 Одеські морпіхи показали, як знищують окупантів

Text

18:30 Що буде з пенсіями та зарплатами в Україні — останні новини 4 березня

18:28 В Польщі біля кордону з Росією впав невідомий летючий об’єкт

Text

18:17 Знищення російських літаків та посилення української авіації — інтерв'ю з експертом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:06 Шмигаль назвав умови для бронювання працівників підприємств від мобілізації

18:05 Екологія Одещини потерпає від війни — фахівці опублікували статистику

18:04 Від чого залежить термін посіву ранньої капусти на розсаду

17:49 Курс біткоїна б'є нові рекорди та продовжує зростати — скільки зараз коштує криптовалюта

Text

17:48 Окупанти посилюють військову цензуру — Братчук назвав причину

18:46 Зеленський призначив нового командувача Силами підтримки ЗСУ — хто обійме посаду

18:35 Одеські морпіхи показали, як знищують окупантів

18:28 В Польщі біля кордону з Росією впав невідомий летючий об’єкт

18:06 Шмигаль назвав умови для бронювання працівників підприємств від мобілізації

18:05 Екологія Одещини потерпає від війни — фахівці опублікували статистику

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:04 Від чого залежить термін посіву ранньої капусти на розсаду

17:49 Курс біткоїна б'є нові рекорди та продовжує зростати — скільки зараз коштує криптовалюта

17:43 У Києві проведуть масову перевірку роботи ВЛК

17:37 Польські фермери брали хабарі з українських фур, щоб пропустити їх через кордон

17:35 П'ять тисяч доларів за перетин кордону — на Одещині накрили ще одну схему

17:15 Одесити несуть до зруйнованого дроном будинку квіти, іграшки та лампадки

Ексклюзив

06:02 Битва за виплати — чому військові вимушені виборювати обіцяне в судах

3 березня 2024

06:02 Ціни на продукти у березні — на скільки в Україні здорожчали м'ясо, ковбаса та сало

2 березня 2024

08:07 Найочікуваніші комп'ютерні ігри березня — скільки вони коштують та коли вийдуть

06:30 Сили логістики — чим займається одна з наймолодших служб ЗСУ

1 березня 2024
Ексклюзив

21:10 Звернення невизнаного Придністров'я до РФ — чим це загрожує Україні та Одещині

16:08 Генерал Карпенко — що відомо про нового командувача Сил логістики ЗСУ

Ексклюзив

15:40 Як дожити до ста років — секрет довголіття від львівської ювілярки (відео)

06:30 Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

Новина з фото

06:00 Чого нам чекати від весни — як зміниться вартість комуналки для одеситів

Text

18:30 Що буде з пенсіями та зарплатами в Україні — останні новини 4 березня

Text

18:17 Знищення російських літаків та посилення української авіації — інтерв'ю з експертом

Text

17:48 Окупанти посилюють військову цензуру — Братчук назвав причину

Text

17:05 У "Слузі народу" пояснили, чому стався "злив" розмови офіцерів Бундесверу

Text

16:31 Росія не припинить наступ на Авдіївському напрямку — експерт назвав причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:01 Військовий аналітик прокоментував вірогідність наступу на Київ

Text

14:05 На Куп'янському напрямку окупанти зменшили кількість штурмів — в ЗСУ назвали причину

Text

13:34 На Донеччині дрони ССО майстерно відпрацювали про окупантах — що вдалося знищити

Text

12:51 Введення іноземних військ в Україну — нардеп зробив неочікувану заяву

Text

12:23 У Нацгвардії пропонують пройти переогляд людям з ІІ-ІІІ групою інвалідності