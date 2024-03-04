Що буде з пенсіями та зарплатами в Україні — останні новини 4 березня

В уряді пообіцяли видавати пенсії та зарплати українцям без затримок, на Закарпатті працівники ТЦК мобілізують чоловіків силоміць, а у Фінляндії вперше пройдуть навчання НАТО. Останні новини України 4 березня розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини".

Новини можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Що буде з пенсіями та зарплатами для українців

У випуску новин, зокрема, дізнаєтесь:

Шмигаль зробив заяву щодо виплати пенсій та зарплат українцям.

Одеса оговтується від наслідків російського терору.

У "Слузі народу" зробили неочікувану заяву щодо введення іноземних військ в Україну.

Нюанси мобілізації людей з інвалідністю та судимостями.

ТЦК на Закарпатті мобілізують силоміць.

Німецького посла викликали у Кремль для пояснень.

РФ зазіхає на території по обидва береги Дніпра.

НАТО уперше розпочали військові навчання у Фінляндії.

ЗСУ завдали ударів по логістиці окупантів.

Нагадаємо, Денис Шмигаль заявив, що підприємства, які працюють "по-білому", матимуть більше можливостей для бронювання своїх працівників від мобілізації. Враховуватиметься середня зарплата, рівень сплати податків бізнесом та працівником та вплив компанії на економіку України.

Також прем'єр заявив, що Україна не продовжуватиме контракт із Росією щодо транзиту газу.