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Что будет с пенсиями и зарплатами в Украине — последние новости 4 марта

Что будет с пенсиями и зарплатами в Украине — последние новости 4 марта

4 марта 2024 г. 18:30

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18:48 Не только перевозчики и фермеры — кто еще и для чего протестует на польской границе

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18:30 Что будет с пенсиями и зарплатами в Украине — последние новости 4 марта

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18:17 Уничтожение российских самолетов и усиление украинской авиации — интервью с экспертом

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17:48 Оккупанты усиливают военную цензуру — Братчук назвал причину

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17:05 В "Слуге народа" объяснили, почему произошел "слив" разговора офицеров Бундесвера

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16:31 Россия не прекратит наступление на Авдеевском направлении — эксперт назвал причину

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15:01 Военный аналитик прокомментировал вероятность наступления на Киев

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14:05 На Купянском направлении оккупанты снизили количество штурмов — в ВСУ назвали причину

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13:34 На Донетчине дроны ССО мастерски отработали по оккупантах — что удалось уничтожить

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12:51 Введение иностранных войск в Украину — нардеп сделал неожиданное заявление

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18:48 Не только перевозчики и фермеры — кто еще и для чего протестует на польской границе

Text

18:30 Что будет с пенсиями и зарплатами в Украине — последние новости 4 марта

Text

18:17 Уничтожение российских самолетов и усиление украинской авиации — интервью с экспертом

Text

17:48 Оккупанты усиливают военную цензуру — Братчук назвал причину

Text

17:05 В "Слуге народа" объяснили, почему произошел "слив" разговора офицеров Бундесвера

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:31 Россия не прекратит наступление на Авдеевском направлении — эксперт назвал причину

Text

15:01 Военный аналитик прокомментировал вероятность наступления на Киев

Text

14:05 На Купянском направлении оккупанты снизили количество штурмов — в ВСУ назвали причину

Text

13:34 На Донетчине дроны ССО мастерски отработали по оккупантах — что удалось уничтожить

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12:51 Введение иностранных войск в Украину — нардеп сделал неожиданное заявление

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В правительстве пообещали выдавать пенсии и зарплаты украинцам без задержек, на Закарпатье работники ТЦК мобилизуют мужчин насильно, а в Финляндии впервые пройдут учения НАТО. Последние новости Украины 4 марта рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

Новости можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Что будет с пенсиями и зарплатами для украинцев

В выпуске новостей, в частности, узнаете:

  • Шмыгаль сделал заявление о выплате пенсий и зарплат украинцам.
  • Одесса приходит в себя от последствий российского террора.
  • В "Слуге народа" сделали неожиданное заявление о введении иностранных войск в Украину.
  • Нюансы мобилизации людей с инвалидностью и судимостью.
  • ТЦК на Закарпатье мобилизуют насильно.
  • Немецкий посол был вызван в Кремль для объяснений.
  • РФ посягает на территории по оба берега Днепра.
  • НАТО впервые начали военные учения в Финляндии.
  • ВСУ нанесли удары по логистике оккупантов.

Напомним, Денис Шмыгаль заявил, что предприятия, работающие "по-белому", будут иметь больше возможностей для бронирования своих работников от мобилизации. Будет учитываться средняя зарплата, уровень уплаты налогов бизнесом и работником и влияние компании на экономику Украины.

Также премьер заявил, что Украина не будет продлевать контракт с Россией по транзиту газа.

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