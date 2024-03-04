Что будет с пенсиями и зарплатами в Украине — последние новости 4 марта

В правительстве пообещали выдавать пенсии и зарплаты украинцам без задержек, на Закарпатье работники ТЦК мобилизуют мужчин насильно, а в Финляндии впервые пройдут учения НАТО. Последние новости Украины 4 марта рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".
Новости можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.
Что будет с пенсиями и зарплатами для украинцев
В выпуске новостей, в частности, узнаете:
- Шмыгаль сделал заявление о выплате пенсий и зарплат украинцам.
- Одесса приходит в себя от последствий российского террора.
- В "Слуге народа" сделали неожиданное заявление о введении иностранных войск в Украину.
- Нюансы мобилизации людей с инвалидностью и судимостью.
- ТЦК на Закарпатье мобилизуют насильно.
- Немецкий посол был вызван в Кремль для объяснений.
- РФ посягает на территории по оба берега Днепра.
- НАТО впервые начали военные учения в Финляндии.
- ВСУ нанесли удары по логистике оккупантов.
Напомним, Денис Шмыгаль заявил, что предприятия, работающие "по-белому", будут иметь больше возможностей для бронирования своих работников от мобилизации. Будет учитываться средняя зарплата, уровень уплаты налогов бизнесом и работником и влияние компании на экономику Украины.
Также премьер заявил, что Украина не будет продлевать контракт с Россией по транзиту газа.