Что будет с пенсиями и зарплатами в Украине — последние новости 4 марта

В правительстве пообещали выдавать пенсии и зарплаты украинцам без задержек, на Закарпатье работники ТЦК мобилизуют мужчин насильно, а в Финляндии впервые пройдут учения НАТО. Последние новости Украины 4 марта рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

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Что будет с пенсиями и зарплатами для украинцев

В выпуске новостей, в частности, узнаете:

Шмыгаль сделал заявление о выплате пенсий и зарплат украинцам.

Одесса приходит в себя от последствий российского террора.

В "Слуге народа" сделали неожиданное заявление о введении иностранных войск в Украину.

Нюансы мобилизации людей с инвалидностью и судимостью.

ТЦК на Закарпатье мобилизуют насильно.

Немецкий посол был вызван в Кремль для объяснений.

РФ посягает на территории по оба берега Днепра.

НАТО впервые начали военные учения в Финляндии.

ВСУ нанесли удары по логистике оккупантов.

Напомним, Денис Шмыгаль заявил, что предприятия, работающие "по-белому", будут иметь больше возможностей для бронирования своих работников от мобилизации. Будет учитываться средняя зарплата, уровень уплаты налогов бизнесом и работником и влияние компании на экономику Украины.

Также премьер заявил, что Украина не будет продлевать контракт с Россией по транзиту газа.