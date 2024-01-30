Що буде, якщо Залужний піде з посади головкома ЗСУ — відповів аналітик Попович

Вже не вперше в інформаційному полі шириться інформація про можливе звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Якщо це дійсно відбудеться, які зміни очікують на Україну — розповів військовий аналітик Денис Попович ведучим Діні Бернацькій та Віталію Прудиусу в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

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Що буде, якщо Залужний піде з посади

За словами Дениса Поповича, з військової точки зору не повинно бути суттєвих змін, оскільки існує поняття безперервності командування. Відставка, якщо навіть і відбудеться, не повинна вплинути на ведення бойових дій.

"Новий Головнокомандувач буде далі продовжувати стратегію або, можливо, вноситиме якісь свої тези у цю стратегію. Але є поняття безперервності командування. Просто буде новий Головнокомандувач", — сказав Попович.

Що відомо про відставку Залужного

Нагадаємо, увечері 29 січня у мережі почала ширитися інформація про те, що Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнили з посади. Водночас офіційного підтвердження цим даним немає.

Спочатку про відставку Залужного написав екснардеп Борислав Береза, згодом — нардеп Олексій Гончаренко. Однак у Міноборони України заперечили цю інформацію.

Додамо, Володимир Зеленський не звільняв головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Так на питання журналістів відповів прессекретар президента Сергій Никифоров.