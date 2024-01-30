Что будет, если Залужный уйдет с должности главкома ВСУ — ответил аналитик Попович

Уже не впервые в информационном поле распространяется информация о возможном увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Если это действительно произойдет, какие изменения ожидают Украину — рассказал военный аналитик Денис Попович ведущим Дине Бернацкой и Виталию Прудиусу в утреннем эфире Ранок.LIVE.

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Что будет, если Залужный уйдет с должности

По словам Дениса Поповича, с военной точки зрения не должно быть существенных изменений, поскольку существует понятие непрерывности командования. Отставка, если даже и произойдет, не должна повлиять на ведение боевых действий.

"Новый Главнокомандующий будет дальше продолжать стратегию или, возможно, будет вносить какие-то свои тезисы в эту стратегию. Но есть понятие непрерывности командования. Просто будет новый Главнокомандующий", — сказал Попович.

Что известно об отставке Залужного

Напомним, вечером 29 января в сети начала распространяться информация о том, что Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного уволили с должности. В то же время официального подтверждения этим данным нет.

Сначала об отставке Залужного написал экснардеп Борислав Береза, потом нардеп Алексей Гончаренко. Однако в Минобороны Украины отрицали эту информацию.

Добавим, Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Так на вопросы журналистов ответил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.