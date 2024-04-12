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Що американці знають про Україну — опитування Новини.LIVE у Вашингтоні

Що американці знають про Україну — опитування Новини.LIVE у Вашингтоні

12 квітня 2024 р. 18:05

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18:05 Що американці знають про Україну — опитування Новини.LIVE у Вашингтоні

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18:00 Чи поверне Україна кордони 1991 року — Матяш в ефірі Новини.LIVE

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12:12 Нардеп пояснив, чи змінить новий законопроєкт становище з мобілізацією в Україні

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11:53 Депутат розповів, як проходило голосування у ВР щодо законопроєкту про мобілізацію

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10:02 Для чого призначена імпортована електроенергія і чи можна перекрити нею дефіцит у Харкові

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09:49 Експерти розповіли, як в Україні захищають енергооб'єкти від російських ударів

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18:31 Новий формат пакета військової допомоги — Костянтин Боровий в ефірі Новини.LIVE

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18:05 Що американці знають про Україну — опитування Новини.LIVE у Вашингтоні

Text

18:00 Чи поверне Україна кордони 1991 року — Матяш в ефірі Новини.LIVE

Text

13:33 Уряд повинен окремо подати законопроєкт про демобілізацію, — нардеп

Text

12:12 Нардеп пояснив, чи змінить новий законопроєкт становище з мобілізацією в Україні

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Text

11:53 Депутат розповів, як проходило голосування у ВР щодо законопроєкту про мобілізацію

Text

10:52 Підняття тарифів таки буде — експерт пояснив, чи допоможе це відновити енергосистему

Text

10:27 Політолог прокоментував мирний план Ердогана та пояснив справжні наміри Росії

Text

10:02 Для чого призначена імпортована електроенергія і чи можна перекрити нею дефіцит у Харкові

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09:49 Експерти розповіли, як в Україні захищають енергооб'єкти від російських ударів

Журналістка Новини.LIVE запитала в американців, що вони знають про Україну. Опитування відбувалося у Вашингтоні.

Подивитися результати опитування можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Що американці знають про Україну

Американці відповідали на запитання, що вони знають про Україну. Вони також розповіли своє ставлення до нападу Росії.

Нагадаємо, останні ракетні атаки, нестача боєприпасів, живої сили та ППО — у Сполучених Штатах побоюються, що все це наближає Україну до критичної точки не фронті. На думку західних чиновників, українська оборона може зазнати краху, що дозволить РФ досягти значного прогресу у війні.

Також спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон веде переговори з Білим домом. Він готується до голосування пакет військової допомоги для України та Ізраїлю.

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18:33 Закликав молитися за Росію — СБУ оголосила підозру одному з очільників УПЦ МП

18:30 Одещина в трійці лідерів за корупцією — дані дослідження

18:29 Українські артилеристи ювелірно відпрацювали по російському складу з боєкомплектом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:33 Уряд повинен окремо подати законопроєкт про демобілізацію, — нардеп

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:53 Депутат розповів, як проходило голосування у ВР щодо законопроєкту про мобілізацію

Text

10:52 Підняття тарифів таки буде — експерт пояснив, чи допоможе це відновити енергосистему

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10:27 Політолог прокоментував мирний план Ердогана та пояснив справжні наміри Росії

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