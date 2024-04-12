Що американці знають про Україну — опитування Новини.LIVE у Вашингтоні

Журналістка Новини.LIVE запитала в американців, що вони знають про Україну. Опитування відбувалося у Вашингтоні.

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Що американці знають про Україну

Американці відповідали на запитання, що вони знають про Україну. Вони також розповіли своє ставлення до нападу Росії.

Нагадаємо, останні ракетні атаки, нестача боєприпасів, живої сили та ППО — у Сполучених Штатах побоюються, що все це наближає Україну до критичної точки не фронті. На думку західних чиновників, українська оборона може зазнати краху, що дозволить РФ досягти значного прогресу у війні.

Також спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон веде переговори з Білим домом. Він готується до голосування пакет військової допомоги для України та Ізраїлю.