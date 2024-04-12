Что американцы знают об Украине — опрос Новини.LIVE в Вашингтоне

Журналистка Новини.LIVE спросила американцев, что они знают об Украине. Опрос проходил в Вашингтоне.

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Что американцы знают об Украине

Американцы отвечали на вопрос, что они знают об Украине. Они также рассказали свое отношение к нападению России.

Напомним, последние ракетные атаки, нехватка боеприпасов, живой силы и ПВО — в Соединенных Штатах опасаются, что все это приближает Украину к критической точке на фронте. По мнению западных чиновников, украинская оборона может потерпеть крах, что позволит РФ достичь значительного прогресса в войне.

Также спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон ведет переговоры с Белым домом. Он готовится к голосованию пакета военной помощи для Украины и Израиля.