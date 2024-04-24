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Шаповалов прокоментував інформацію про нібито 100 тисяч дезертирів у ЗСУ

Шаповалов прокоментував інформацію про нібито 100 тисяч дезертирів у ЗСУ

24 квітня 2024 р. 14:28

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14:28 Шаповалов прокоментував інформацію про нібито 100 тисяч дезертирів у ЗСУ

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11:32 Чи отримають українці консульські послуги, на які подали заявку до 23 квітня

Text

11:06 Українці не пробачать росіянам мовчазну згоду з цією війною, — Мочанов

Text

10:39 У Раді назвали причину тимчасового призупинення консульських послуг за кордоном

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:00 Юрист відповів, чи законно припиняти консульські послуги для українських чоловіків за кордоном

Text

09:07 Лише зброї недостатньо — експерт назвав, що потрібно Україні для ефективного ведення війни

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08:05 Термінова заява Президента України — прямий ефір Ранок.LIVE

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Експерт з протидії дезінформації Андрій Шаповалов прокоментував слова юриста Ростислава Кравця про нібито 100 тисяч випадків дезертирства з лав Збройних сил України. Він зазначив, що необхідно довіряти офіційній інформації, а не робити висновки з заяв засобів масової інформації.

Про це Шаповалом в ефірі Ранок.LIVE у середу, 24 квітня.

Варто довіряти офіційним джерелам

"Потрібно зібрати офіційну інформацію, а не довіряти адвокату, який посилається на якісь ЗМІ", — зазначив Шаповалов.

Експерт додав, що бачив інтерв'ю Кравця. Він наголосив, що у нього є питання і до журналістів, які були в студії, і які пропустили повз вуха те, що почули.

"І це полетіло по інерції далі. Важливо зрозуміти, що соцмережі — це не засоби масової інформації, це засоби масової комунікації", — зазначив Шаповалов.

Він додав, що відсутність законодавства щодо протидії дезінформації надає можливість псевдоекспертам, "корисним ідіотам", виступати, використовуючи російський наратив "нє всьо так однозначно".

Раніше ми розповідали, адвокат Ростислав Кравець в ефірі Новини.LIVE розповів про понад 100 тисяч випадків дезертирства в Збройних силах України. Згодом озвучена інформація набула широкого розголосу в інформаційному просторі. Коментуючи свою заяву, юрист зазначив, що посилався виключно на дані ЗМІ та військових. 

До слова, президент Володимир Зеленський не підтримав спільну амністію для дезертирів зі Збройних сил України. Водночас глава держави заявив, що не бачить в окремих випадках дезертирства нічого кримінального.

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14:57 Обстріл Трипільської ТЕС — екологічні прокурори досліджують шкоду навколишньому середовищу

14:55 Ротація в Одеській міській раді — хто став депутатом

14:53 Львівський залізничник, який фотографував техніку ЗСУ, зумів уникнути покарання

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:50 Здав позиції ЗСУ окупантам — митрополиту Святогірської лаври повідомили про підозру

14:44 В Україні ліквідують комісію з регулювання азартних ігор — які зміни у роботі казино

14:36 Єврокомісія виділила для України ще один транш на суму 1,5 млрд євро

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