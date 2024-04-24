Шаповалов прокоментував інформацію про нібито 100 тисяч дезертирів у ЗСУ

Експерт з протидії дезінформації Андрій Шаповалов прокоментував слова юриста Ростислава Кравця про нібито 100 тисяч випадків дезертирства з лав Збройних сил України. Він зазначив, що необхідно довіряти офіційній інформації, а не робити висновки з заяв засобів масової інформації.

Про це Шаповалом в ефірі Ранок.LIVE у середу, 24 квітня.

Варто довіряти офіційним джерелам

"Потрібно зібрати офіційну інформацію, а не довіряти адвокату, який посилається на якісь ЗМІ", — зазначив Шаповалов.

Експерт додав, що бачив інтерв'ю Кравця. Він наголосив, що у нього є питання і до журналістів, які були в студії, і які пропустили повз вуха те, що почули.

"І це полетіло по інерції далі. Важливо зрозуміти, що соцмережі — це не засоби масової інформації, це засоби масової комунікації", — зазначив Шаповалов.

Він додав, що відсутність законодавства щодо протидії дезінформації надає можливість псевдоекспертам, "корисним ідіотам", виступати, використовуючи російський наратив "нє всьо так однозначно".

Раніше ми розповідали, адвокат Ростислав Кравець в ефірі Новини.LIVE розповів про понад 100 тисяч випадків дезертирства в Збройних силах України. Згодом озвучена інформація набула широкого розголосу в інформаційному просторі. Коментуючи свою заяву, юрист зазначив, що посилався виключно на дані ЗМІ та військових.

До слова, президент Володимир Зеленський не підтримав спільну амністію для дезертирів зі Збройних сил України. Водночас глава держави заявив, що не бачить в окремих випадках дезертирства нічого кримінального.