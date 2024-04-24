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Шаповалов прокомментировал информацию о якобы 100 тысячах дезертиров в ВСУ

Шаповалов прокомментировал информацию о якобы 100 тысячах дезертиров в ВСУ

24 апреля 2024 г. 14:28

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14:28 Шаповалов прокомментировал информацию о якобы 100 тысячах дезертиров в ВСУ

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12:13 Приостановка консульских услуг еще больше запугивает людей — Гармаш указал на недостатки призыва

Text

11:32 Получат ли украинцы консульские услуги, на которые подали заявку до 23 апреля

Text

11:06 Украинцы не простят россиянам молчаливое согласие с этой войной, — Мочанов

Text

10:39 В Раде назвали причину временной приостановки консульских услуг за границей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:00 Юрист ответил, законно ли прекращать консульские услуги для украинских мужчин за границей

Text

09:07 Только оружия недостаточно — эксперт назвал, что нужно Украине для эффективного ведения войны

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08:05 Срочное заявление Президента Украины — прямой эфир Ранок.LIVE

23 апреля 2024
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Эксперт по противодействию дезинформации Андрей Шаповалов прокомментировал слова юриста Ростислава Кравца о якобы 100 тысячах случаев дезертирства из рядов Вооруженных сил Украины. Он отметил, что необходимо доверять официальной информации, а не делать выводы из заявлений средств массовой информации.

Об этом Шаповалом в эфире Ранок.LIVE в среду, 24 апреля.

Следует доверять официальным источникам

"Нужно собрать официальную информацию, а не доверять адвокату, ссылающемуся на какие-то СМИ", — отметил Шаповалов.

Эксперт добавил, что видел интервью Кравца. Он подчеркнул, что у него есть вопросы и к журналистам, которые были в студии, и которые пропустили мимо ушей то, что услышали.

"И это полетело по инерции дальше. Важно понять, что соцсети - это не средства массовой информации, это средства массовой коммуникации", — отметил Шаповалов.

Он добавил, что отсутствие законодательства по противодействию дезинформации дает возможность псевдоэкспертам, "полезным идиотам", выступать, используя российский нарратив "не все так однозначно".

Ранее мы рассказывали, адвокат Ростислав Кравец в эфире Новини.LIVE рассказал о более чем 100 тысячах случаев дезертирства в Вооруженных силах Украины. Впоследствии озвученная информация получила широкую огласку в информационном пространстве. Комментируя свое заявление, юрист отметил, что ссылался исключительно на данные СМИ и военных.

К слову, президент Владимир Зеленский не поддержал общую амнистию для дезертиров из Вооруженных сил Украины. В то же время глава государства заявил, что не видит в редких случаях дезертирства ничего криминального.

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15:37 Шел всю ночь — 88-летний дедушка из Донеччины сбежал из оккупации, чтобы не иметь гражданство РФ

15:34 В Днепре женщина хотела продать своего двухлетнего сына за миллион гривен

15:30 Киевские парки идут под воду — что случилось

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:30 В Николаеве пассажир такси вез гранатомет — что ему угрожает

15:22 ЕС выделил еще 1,5 млрд грн для Украины — Шмыгаль рассказал, куда направят средства

15:16 Новая военная помощь США для Украины — как ее распределят

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12:13 Приостановка консульских услуг еще больше запугивает людей — Гармаш указал на недостатки призыва

Text

11:32 Получат ли украинцы консульские услуги, на которые подали заявку до 23 апреля

Text

11:06 Украинцы не простят россиянам молчаливое согласие с этой войной, — Мочанов

Text

10:39 В Раде назвали причину временной приостановки консульских услуг за границей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:00 Юрист ответил, законно ли прекращать консульские услуги для украинских мужчин за границей

Text

09:07 Только оружия недостаточно — эксперт назвал, что нужно Украине для эффективного ведения войны

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08:05 Срочное заявление Президента Украины — прямой эфир Ранок.LIVE

23 апреля 2024
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21:34 Журналист рассказал, каким образом следует возвращать украинских граждан после завершения войны

Text

20:30 Гетманцев рассказал, к чему готовиться украинцам в 2024 году