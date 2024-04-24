Шаповалов прокомментировал информацию о якобы 100 тысячах дезертиров в ВСУ

Эксперт по противодействию дезинформации Андрей Шаповалов прокомментировал слова юриста Ростислава Кравца о якобы 100 тысячах случаев дезертирства из рядов Вооруженных сил Украины. Он отметил, что необходимо доверять официальной информации, а не делать выводы из заявлений средств массовой информации.

Об этом Шаповалом в эфире Ранок.LIVE в среду, 24 апреля.

Следует доверять официальным источникам

"Нужно собрать официальную информацию, а не доверять адвокату, ссылающемуся на какие-то СМИ", — отметил Шаповалов.

Эксперт добавил, что видел интервью Кравца. Он подчеркнул, что у него есть вопросы и к журналистам, которые были в студии, и которые пропустили мимо ушей то, что услышали.

"И это полетело по инерции дальше. Важно понять, что соцсети - это не средства массовой информации, это средства массовой коммуникации", — отметил Шаповалов.

Он добавил, что отсутствие законодательства по противодействию дезинформации дает возможность псевдоэкспертам, "полезным идиотам", выступать, используя российский нарратив "не все так однозначно".

Ранее мы рассказывали, адвокат Ростислав Кравец в эфире Новини.LIVE рассказал о более чем 100 тысячах случаев дезертирства в Вооруженных силах Украины. Впоследствии озвученная информация получила широкую огласку в информационном пространстве. Комментируя свое заявление, юрист отметил, что ссылался исключительно на данные СМИ и военных.

К слову, президент Владимир Зеленский не поддержал общую амнистию для дезертиров из Вооруженных сил Украины. В то же время глава государства заявил, что не видит в редких случаях дезертирства ничего криминального.