Сертифікати для військовозобов'язаних. Жінок мобілізуватимуть до ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

Військовозобов'язаним в Україні видаватимуть новий документ, а жінок пропонують мобілізувати до ЗСУ на рівні з чоловіками. Ці та інші теми обговорюють гості студії разом з ведучими Новини.LIVE Віталієм Прудиусом та Діною Бернацькою.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Мобілізація в Україні — чи призиватимуть жінок до війська

Сьогодні, 29 січня, гостями ефіру стали:

речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко;

виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;

експерт з міжнародної економіки Іван Ус;

дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;

народний депутат України Олег Дунда;

генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;

заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов.

Експерти, зокрема, обговорюють такі теми:

Річниця бою під Крутами: історія повторюється?

Новий документ у військовозобов'язаних: про що йдеться і кому видаватимуть?

Чи будуть мобілізовувати жінок до ЗСУ?

Нагадаємо, що народна депутатка від фракції "Голос" Інна Совсун запропонувала мобілізувати всіх жінок до лав ЗСУ. Вона заявила, що йдеться про службу не тільки безпосередньо на фронті, а й у тилу, і наголосила, що захист України не має цілком лежати на плечах чоловіків.