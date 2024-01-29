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Сертифікати для військовозобов'язаних. Жінок мобілізуватимуть до ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

29 січня 2024 р. 09:12

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09:12 Сертифікати для військовозобов'язаних. Жінок мобілізуватимуть до ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

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09:12 Сертифікати для військовозобов'язаних. Жінок мобілізуватимуть до ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

28 січня 2024
Text

20:39 Ексрадник мера Києва Кличка розповів про розкрадання мільрдів гривень столичною владою

Text

19:02 Військовий ЗСУ запропонував позбавити чоловіків-втікачів права голосу в Україні

Text

18:15 Військовий розповів, у чому полягає унікальність Буданова, як бойового командира

Text
Новина з відео

14:56 Війна в Україні — який вигляд мають руйнування, які спричинила Росія

27 січня 2024
Text
Новина з відео

19:14 Вибори через "Дію" — експерт пояснив, чому цей варіант є катастрофічним

Text

18:18 Змушували стояти по 16 годин й не тільки — прикордонник розповів про 21 місяць полону

Text

12:57 Чернєв в ефірі Новини.LIVE відповів, чи підуть депутати на фронт

Text

12:46 Смерть хлопчика через лікування зубів у Львові — Комаровський прокоментував інцидент для Новини.LIVE

Text

12:33 Падіння російського Іл-76 та можливість переговорів з РФ — ефір Новини.LIVE

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Військовозобов'язаним в Україні видаватимуть новий документ, а жінок пропонують мобілізувати до ЗСУ на рівні з чоловіками. Ці та інші теми обговорюють гості студії разом з ведучими Новини.LIVE Віталієм Прудиусом та Діною Бернацькою. 

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Мобілізація в Україні — чи призиватимуть жінок до війська

Сьогодні, 29 січня, гостями ефіру стали:

  • речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко;
  • виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;
  • експерт з міжнародної економіки Іван Ус;
  • дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;
  • народний депутат України Олег Дунда;
  • генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;
  • заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов.

Експерти, зокрема, обговорюють такі теми:

  • Річниця бою під Крутами: історія повторюється?
  • Новий документ у військовозобов'язаних: про що йдеться і кому видаватимуть?
  • Чи будуть мобілізовувати жінок до ЗСУ?

Нагадаємо, що народна депутатка від фракції "Голос" Інна Совсун запропонувала мобілізувати всіх жінок до лав ЗСУ. Вона заявила, що  йдеться про службу не тільки безпосередньо на фронті, а й у тилу, і наголосила, що захист України не має цілком лежати на плечах чоловіків. 

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11:01 Зеленський висловив свою позицію щодо примусової вуличної мобілізації

11:00 На Львівщині директорка училища виписувала премії своїй матері — яке покарання обрав суд

10:50 Ремонт спорткомплексу за пів мільйона — у Києві посадовцю повідомили про підозру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:45 Ракетоносії у Чорному морі — скільки кораблів на чергуванні

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10:42 У ДПСУ назвали кількість злочинних груп, викритих на переправленні ухилянтів за кордон

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12:46 Смерть хлопчика через лікування зубів у Львові — Комаровський прокоментував інцидент для Новини.LIVE

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