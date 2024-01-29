Сертификаты для военнообязанных. Женщин будут мобилизовать в ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Военнообязанным в Украине будут выдавать новый документ, а женщины предлагают мобилизовать в ВСУ наравне с мужчинами. Эти и другие темы обсуждают гости студии вместе с ведущими Новини.LIVE Виталием Прудиусом и Диной Бернацкой.

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Мобилизация в Украине — будут ли призывать женщин в армию

Сегодня, 29 января, гостями эфира стали:

представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко;

исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко;

эксперт по международной экономике Иван Усс;

дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;

народный депутат Украины Олег Дунда;

генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;

заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов.

Эксперты, в частности, обсуждают следующие темы:

Годовщина боя под Крутами: история повторяется?

Новый документ у военнообязанных: о чем идет речь и кому будут выдавать?

Будут ли мобилизовывать женщин в ВСУ?

Напомним, что народная депутат от фракции "Голос" Инна Совсун предложила мобилизовать всех женщин в ряды ВСУ. Она заявила, что речь идет о службе не только непосредственно на фронте, но и в тылу, и подчеркнула, что защита Украины не должна полностью лежать на плечах мужчин.