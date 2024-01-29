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Сертификаты для военнообязанных. Женщин будут мобилизовать в ВСУ — эфир Ранок.LIVE

29 января 2024 г. 9:12

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13:44 Воевать будут все — Алина Михайлова жестко высказалась о мобилизации

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12:33 РФ все чаще обстреливает Харьков и область — Фесенко назвал причину

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11:48 Новые методы войны — Кузык назвал оружие, которым все чаще россияне обстреливают Украину

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19:14 Выборы через "Дію" — эксперт объяснил, почему этот вариант катастрофический

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15:07 Ситуация на границе — Демченко рассказал о наличии очередей и блокировке движения грузовиков

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13:44 Воевать будут все — Алина Михайлова жестко высказалась о мобилизации

Text

12:33 РФ все чаще обстреливает Харьков и область — Фесенко назвал причину

Text

11:48 Новые методы войны — Кузык назвал оружие, которым все чаще россияне обстреливают Украину

Text

09:12 Сертификаты для военнообязанных. Женщин будут мобилизовать в ВСУ — эфир Ранок.LIVE

28 января 2024
Text

20:39 Экс-советник мэра Киева Кличко рассказал о хищении миллиардов гривен столичными властями

Text

19:02 Военный ВСУ предложил лишить мужчин-беглецов права голоса в Украине

Text

18:15 Военный рассказал, в чем заключается уникальность Буданова как боевого командира

Text
Новость с видео

14:56 Война в Украине — как выглядят разрушения, которые вызвала Россия

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19:14 Выборы через "Дію" — эксперт объяснил, почему этот вариант катастрофический

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Военнообязанным в Украине будут выдавать новый документ, а женщины предлагают мобилизовать в ВСУ наравне с мужчинами. Эти и другие темы обсуждают гости студии вместе с ведущими Новини.LIVE Виталием Прудиусом и Диной Бернацкой.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Мобилизация в Украине — будут ли призывать женщин в армию

Сегодня, 29 января, гостями эфира стали:

  • представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко;
  • исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко;
  • эксперт по международной экономике Иван Усс;
  • дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;
  • народный депутат Украины Олег Дунда;
  • генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;
  • заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов.

Эксперты, в частности, обсуждают следующие темы:

  • Годовщина боя под Крутами: история повторяется?
  • Новый документ у военнообязанных: о чем идет речь и кому будут выдавать?
  • Будут ли мобилизовывать женщин в ВСУ?

Напомним, что народная депутат от фракции "Голос" Инна Совсун предложила мобилизовать всех женщин в ряды ВСУ. Она заявила, что речь идет о службе не только непосредственно на фронте, но и в тылу, и подчеркнула, что защита Украины не должна полностью лежать на плечах мужчин.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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