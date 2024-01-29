Сертификаты для военнообязанных. Женщин будут мобилизовать в ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Военнообязанным в Украине будут выдавать новый документ, а женщины предлагают мобилизовать в ВСУ наравне с мужчинами. Эти и другие темы обсуждают гости студии вместе с ведущими Новини.LIVE Виталием Прудиусом и Диной Бернацкой.
Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.
Мобилизация в Украине — будут ли призывать женщин в армию
Сегодня, 29 января, гостями эфира стали:
- представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко;
- исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко;
- эксперт по международной экономике Иван Усс;
- дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;
- народный депутат Украины Олег Дунда;
- генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;
- заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов.
Эксперты, в частности, обсуждают следующие темы:
- Годовщина боя под Крутами: история повторяется?
- Новый документ у военнообязанных: о чем идет речь и кому будут выдавать?
- Будут ли мобилизовывать женщин в ВСУ?
Напомним, что народная депутат от фракции "Голос" Инна Совсун предложила мобилизовать всех женщин в ряды ВСУ. Она заявила, что речь идет о службе не только непосредственно на фронте, но и в тылу, и подчеркнула, что защита Украины не должна полностью лежать на плечах мужчин.