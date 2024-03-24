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САП виходить зі структури Офісу генпрокурора — політолог пояснив користь автономії відомства

САП виходить зі структури Офісу генпрокурора — політолог пояснив користь автономії відомства

24 березня 2024 р. 22:57

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Політолог Андрій Золотарьов прокоментував рішення про вихід Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з структури Офісу генерального прокурора. За його словами, на це рішення повпливали західні партнери і це допоможе, зокрема Великій Британії та США контролювати дії українських політиків.

Про це політолог повідомив в ефірі Вечір.LIVE.

Золотарьов відреагував на рішення про автономію САП 

Золотарьов зауважив, що рішення про автономію САП створює антикорупційну вертикаль в Україні, яка допоможе західним партнерам контролювати політику в державу. В приклад політолог навів США та Велику Британію, які зможуть мати вплив на політичну бізнес-еліту, тому що, мовляв, "вони втомилися розбиратися у хитросплетіннях української політики та корупційних зв'язках".

Політолог зазначив, що українська влада "не в захваті" від такого рішення, тому що буде посилено контроль, для якого використовуватимуться такі засоби, як переілюстрація каналів зв'язку та прослуховування. 

"Я думаю, що це сталося після наполегливих побажань наших партнерів. Все-таки, щоб САП була виведена і, власне, була автономна від генеральної прокуратури. Воно й так діяло достатньо, але вона була постійно на розтяжці. І це ми бачили, коли антикорупційні прокурори змушені були діяти з огляду на Банкову", — підкреслив експерт.

Золотарьов додав, що партнери чудово розуміють, і роблять усе щоб ніхто "не сидів на розтяжці, на двох стільцях", зокрема й у цій антикорупційній вертикалі. Відтак було погоджено виведення САП в автономію.

Нагадаємо, на основі зібраних доказів САП Вищий антикорупційний суд визнав винним у хабарництві колишнього слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області. Йому загрожує 9 років за ґратами.

Раніше ми писали, що ВАКС застосував запобіжні заходи до заступника голови Запорізької облради, його помічника та місцевого депутата. Їх викрила САП на хабарях у розмірі 650 тис. гривень.

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23:28 Терехов розповів про ситуацію в Харкові після обстрілів

22:32 У Молдові вважають, що РФ досі хоче захопити їхню країну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:30 У Польщі розповіли, чому не збили російську ракету вночі

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