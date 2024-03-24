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САП выходит из структуры Офиса генпрокурора — политолог объяснил пользу автономии ведомства

САП выходит из структуры Офиса генпрокурора — политолог объяснил пользу автономии ведомства

24 марта 2024 г. 22:57

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Политолог Андрей Золотарев прокомментировал решение о выходе Специализированной антикоррупционной прокуратуры из структуры Офиса генерального прокурора. По его словам, на это решение повлияли западные партнеры и это поможет, в частности, Великобритании и США контролировать действия украинских политиков.

Об этом политолог сообщил в эфире Вечір.LIVE.

Золотарев отреагировал на решение об автономии САП

Золотарев отметил, что решение об автономии САП создает антикоррупционную вертикаль в Украине, которая поможет западным партнерам контролировать политику в государстве. В пример политолог привел США и Великобританию, которые смогут повлиять на политическую бизнес-элиту, потому что, мол, "они устали разбираться в хитросплетениях украинской политики и коррупционных связях".

Политолог отметил, что украинские власти "не в восторге" от такого решения, потому что будет усилен контроль, для которого будут использоваться такие средства, как переиллюстрация каналов связи и прослушка.

"Я думаю, что это произошло после настойчивых пожеланий наших партнеров. Все-таки чтобы САП была выведена и, собственно, была автономна от генеральной прокуратуры. Оно и так действовало достаточно, но она была постоянно на растяжке. И это мы видели, когда антикоррупционные прокуроры вынуждены были действовать с учетом Банковой", — подчеркнул эксперт.

Золотарев добавил, что партнеры прекрасно понимают и делают все, чтобы никто "не сидел на растяжке, на двух стульях", в том числе и в этой антикоррупционной вертикали. Следственно был согласован вывод САП в автономию.

Напомним, на основе собранных улик САП Высший антикоррупционный суд признал виновным во взяточничестве бывшего следователя отдела Управления СБУ в Одесской области. Ему грозит 9 лет за решеткой.

Ранее мы писали, что ВАКС применил меры предосторожности к заместителю председателя Запорожского облсовета, его помощнику и местному депутату. Их разоблачила САП на взятках в размере 650 тыс. гривен.

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