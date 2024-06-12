Саміт миру у Швейцарії та зникнення 9-річної українки в Німеччині — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, у середу, 12 липня в ефірі каналу Новини.LIVE поговоримо про скорочення кількості учасників на Саміті миру у Швейцарії. Також поговоримо про те, що росіяни знищили 80% теплової генерації та третину гідрогенерації України та низку інших важливих питань.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Під час ефіру поговоримо про саміт миру у Швейцарії, кількість учасників якого скоротилася. Також загадаємо, що у Німеччині під час пошуків зниклої 9-річної української дівчинки у лісі знайшли тіло.

Також експерти обговорять законопроект про економічне бронювання, який вже зареєстровано у Раді та те, що росіяни знищили 80% теплової генерації та третину гідрогенерації України. Буде розглянуто низку інших важливих питань

Гостями студії Вечір.LIVE стали:

Ігор Гарбарук, політичний та міжнародний експерт, економіст;

Сергій Нагорняк, Голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

Іван Плачков, міністр палива та енергетики України (1999, 2005-2006);

Андрій Павловський, народний депутат України VI, VII скликань;

"Цезар", заступник командира Легіону "Свобода России".

Раніше ми писали, що у майбутньому Саміті миру, який пройде у Швейцарії 15 та 16 червня, братиме участь менше країн, ніж було заявлено раніше і ніж сподівався Президент України Володимир Зеленський. Наразі відомо про участь 78 країн-учасників.

У Німеччині знайшли мертвою 9-річну українську дівчинку Валерію, яка зникла безвісти 3 червня. Поліція підтвердила, що тіло, знайдене в лісі неподалік Дебельна (Саксонія) у вівторок, належить дівчинці.