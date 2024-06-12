Саммит мира в Швейцарии и исчезновение 9-летней украинки в Германии — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, в среду, 12 июля в эфире канала Новини.LIVE поговорят о сокращении количества участников на Саммите мира в Швейцарии . Также поговорим о том, что россияне уничтожили 80% тепловой генерации и треть гидрогенерации Украины и ряд других важных вопросов.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Во время эфира поговорим о саммите мира в Швейцарии, количество участников которого сократилось. Также припомним, что в Германии во время поисков пропавшей девятилетней украинской девочки в лесу нашли тело.

Также эксперты обсудят законопроект об экономическом бронировании, который уже зарегистрирован в Раде и то, что россияне уничтожили 80% тепловой генерации и треть гидрогенерации Украины. Будет рассмотрен ряд других важных вопросов

Гостями студии Вечір.LIVE стали:

Игорь Гарбарук, политический и международный эксперт, экономист;

Сергей Нагорняк, Председатель подкомитета по энергосбережению и энергоэффективности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

Иван Плачков, министр топлива и энергетики Украины (1999, 2005–2006);

Андрей Павловский, народный депутат Украины VI, VII созывов;

"Цезарь", заместитель командира Легиона "Свобода России".

Ранее мы писали, что в предстоящем Саммите мира, который пройдет в Швейцарии 15 и 16 июня, будет участвовать меньше стран, чем было заявлено ранее и чем надеялся Президент Украины Владимир Зеленский. В настоящее время известно об участии 78 стран-участников.

В Германии нашли мертвой 9-летнюю украинскую девочку Валерию, пропавшую без вести 3 июня. Полиция подтвердила, что тело, найденное в лесу неподалеку от Дебельна (Саксония) во вторник, принадлежит девочке.