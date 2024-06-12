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Саммит мира в Швейцарии и исчезновение 9-летней украинки в Германии — эфир Вечір.LIVE

Саммит мира в Швейцарии и исчезновение 9-летней украинки в Германии — эфир Вечір.LIVE

12 июня 2024 г. 17:54

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17:54 Саммит мира в Швейцарии и исчезновение 9-летней украинки в Германии — эфир Вечір.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:54 Саммит мира в Швейцарии и исчезновение 9-летней украинки в Германии — эфир Вечір.LIVE

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14:12 Нардеп объяснил, как будет проходить подготовка к осенне-зимнему периоду в энергетике

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13:02 Нардеп ответил, возможно ли построить новые станции маневренного поколения в этом году

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08:00 Скандалы из ТЦК и визит Зеленского в Германию — прямой эфир Новини.LIVE

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22:35 Бывший офицер КГБ заявил, что Украина стала членом Большой восьмерки

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22:03 Плетенчук объяснил, почему освобождение от врага Азовского моря является слишком сложной задачей

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21:08 Фурса объяснил, почему в Украине преувеличивают влияние коррупции

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19:11 Ядерные учения в Беларуси — Ступак объяснил, какая существует угроза и спрогнозировал реакцию мира

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18:25 Жизни людей, которые выжили — в Одессе презентовали книгу "Истории сильных"

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18:09 Военный заявил, что документы могут и должны проверять повсюду и у всех

Сегодня, в среду, 12 июля в эфире канала Новини.LIVE поговорят о сокращении количества участников на Саммите мира в Швейцарии . Также поговорим о том, что россияне уничтожили 80% тепловой генерации и треть гидрогенерации Украины и ряд других важных вопросов.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Во время эфира поговорим о саммите мира в Швейцарии, количество участников которого сократилось. Также припомним, что в Германии во время поисков пропавшей девятилетней украинской девочки в лесу нашли тело.

Также эксперты обсудят законопроект об экономическом бронировании, который уже зарегистрирован в Раде и то, что россияне уничтожили 80% тепловой генерации и треть гидрогенерации Украины. Будет рассмотрен ряд других важных вопросов

Гостями студии Вечір.LIVE стали:

  • Игорь Гарбарук, политический и международный эксперт, экономист;
  • Сергей Нагорняк, Председатель подкомитета по энергосбережению и энергоэффективности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
  • Иван Плачков, министр топлива и энергетики Украины (1999, 2005–2006);
  • Андрей Павловский, народный депутат Украины VI, VII созывов;
  • "Цезарь", заместитель командира Легиона "Свобода России".

Ранее мы писали, что в предстоящем Саммите мира, который пройдет в Швейцарии 15 и 16 июня, будет участвовать меньше стран, чем было заявлено ранее и чем надеялся Президент Украины Владимир Зеленский. В настоящее время известно об участии 78 стран-участников.

В Германии нашли мертвой 9-летнюю украинскую девочку Валерию, пропавшую без вести 3 июня. Полиция подтвердила, что тело, найденное в лесу неподалеку от Дебельна (Саксония) во вторник, принадлежит девочке.

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17:46 В рядах ВСУ появится новое воинское звание — что известно

обновлено:

17:46 Удар РФ по Кривому Рогу — Зеленский показал последствия и назвал количество жертв

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:46 Отсрочка только после прохождения ВВК — законными ли являются действия ТЦК

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22:35 Бывший офицер КГБ заявил, что Украина стала членом Большой восьмерки

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18:09 Военный заявил, что документы могут и должны проверять повсюду и у всех