Саммит мира в Швейцарии и исчезновение 9-летней украинки в Германии — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, в среду, 12 июля в эфире канала Новини.LIVE поговорят о сокращении количества участников на Саммите мира в Швейцарии . Также поговорим о том, что россияне уничтожили 80% тепловой генерации и треть гидрогенерации Украины и ряд других важных вопросов.
Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.
О чем эфир
Во время эфира поговорим о саммите мира в Швейцарии, количество участников которого сократилось. Также припомним, что в Германии во время поисков пропавшей девятилетней украинской девочки в лесу нашли тело.
Также эксперты обсудят законопроект об экономическом бронировании, который уже зарегистрирован в Раде и то, что россияне уничтожили 80% тепловой генерации и треть гидрогенерации Украины. Будет рассмотрен ряд других важных вопросов
Гостями студии Вечір.LIVE стали:
- Игорь Гарбарук, политический и международный эксперт, экономист;
- Сергей Нагорняк, Председатель подкомитета по энергосбережению и энергоэффективности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
- Иван Плачков, министр топлива и энергетики Украины (1999, 2005–2006);
- Андрей Павловский, народный депутат Украины VI, VII созывов;
- "Цезарь", заместитель командира Легиона "Свобода России".
Ранее мы писали, что в предстоящем Саммите мира, который пройдет в Швейцарии 15 и 16 июня, будет участвовать меньше стран, чем было заявлено ранее и чем надеялся Президент Украины Владимир Зеленский. В настоящее время известно об участии 78 стран-участников.
В Германии нашли мертвой 9-летнюю украинскую девочку Валерию, пропавшую без вести 3 июня. Полиция подтвердила, что тело, найденное в лесу неподалеку от Дебельна (Саксония) во вторник, принадлежит девочке.