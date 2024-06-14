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Саміт G7, економічне бронювання та зростання цін — ефір Ранок.LIVE

Саміт G7, економічне бронювання та зростання цін — ефір Ранок.LIVE

14 червня 2024 р. 08:00

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08:00 Саміт G7, економічне бронювання та зростання цін — ефір Ранок.LIVE

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23:51 Без світла по 20 годин — нардеп Кучеренко пояснив, за якої умови це можливо

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20:52 Військовий експерт пояснив, які засоби ППО Україні може передати на G7

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20:18 В Україні найбільше жінок в армії серед країн-членів НАТО

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17:59 Нардеп пояснив, хто має бути заброньований від мобілізації у першу чергу

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17:51Зеленський у Саудівській Аравії, гарантії безпеки від США та перехід на юань у РФ – ефір Вечір.LIVE

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17:09 Наливайченко пояснив, за яких умов ув'язнені можуть стати повноцінними бійцями ЗСУ

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16:59 Нардеп пояснив, чому поява Сил безпілотних систем змінить хід війни

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16:26 У Франції пройдуть позачергові парламентські вибори — головні новини з Парижа за тиждень

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15:58 Військовий психолог пояснив перевагу добровольців на фронті над мобілізованими

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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08:00 Саміт G7, економічне бронювання та зростання цін — ефір Ранок.LIVE

13 червня 2024
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23:51 Без світла по 20 годин — нардеп Кучеренко пояснив, за якої умови це можливо

Text

20:52 Військовий експерт пояснив, які засоби ППО Україні може передати на G7

Text

20:18 В Україні найбільше жінок в армії серед країн-членів НАТО

Text

17:59 Нардеп пояснив, хто має бути заброньований від мобілізації у першу чергу

Text

17:51 Зеленський у Саудівській Аравії, гарантії безпеки від США та перехід на юань у РФ – ефір Вечір.LIVE

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Text

17:09 Наливайченко пояснив, за яких умов ув'язнені можуть стати повноцінними бійцями ЗСУ

Text

16:59 Нардеп пояснив, чому поява Сил безпілотних систем змінить хід війни

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16:26 У Франції пройдуть позачергові парламентські вибори — головні новини з Парижа за тиждень

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15:58 Військовий психолог пояснив перевагу добровольців на фронті над мобілізованими

У прямому ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 14 червня, ви дізнаєтеся експертні думки гостей студії про події в Україні та світі. Також обговорять теми саміту G7 в Італії, швидке зростання цін в Україні та можливість економічного бронювання від мобілізації. 

Про це і не тільки в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю о 08:00.

Гості студії та основні теми 

Гостями студії будуть:

  • заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан;
  • експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук;
  • військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський та інші.

Серед основних тем: саміт G7 в Італії, швидке зростання цін в Україні та варіанти можливого економічного бронювання від мобілізації. Політики та спеціалісти у різних галузях даватимуть відповіді на запитання ведучих та висловлюватимуть свої думки щодо цих та інших важливих питань. 

Нагадаємо, що У ЗМІ шириться інформація про те, що уряд готує податкові зміни для українців. Проте на засіданні Кабміну 7 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що це все чутки і наразі такі питання не обговорюються.

У четвер, 13 червня в Італії розпочався саміт G7, Президент Володимир Зеленський сподівається, що під час заходу обговорять і тему війни в Україні. 

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07:58 Безпілотники атакували нафтобазу у Воронезькій області

07:45 Накопичення ППО РФ у Криму зробить непридатним півострів для росіян — подробиці від ISW

07:36 Не прийшов в ТЦК через похорон батька — на Львівщині чоловік ухилився від мобілізації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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