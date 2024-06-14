Саміт G7, економічне бронювання та зростання цін — ефір Ранок.LIVE

У прямому ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 14 червня, ви дізнаєтеся експертні думки гостей студії про події в Україні та світі. Також обговорять теми саміту G7 в Італії, швидке зростання цін в Україні та можливість економічного бронювання від мобілізації.

Про це і не тільки в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю о 08:00.

Гості студії та основні теми

Гостями студії будуть:

заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан;

експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук;

військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський та інші.

Серед основних тем: саміт G7 в Італії, швидке зростання цін в Україні та варіанти можливого економічного бронювання від мобілізації. Політики та спеціалісти у різних галузях даватимуть відповіді на запитання ведучих та висловлюватимуть свої думки щодо цих та інших важливих питань.

Нагадаємо, що У ЗМІ шириться інформація про те, що уряд готує податкові зміни для українців. Проте на засіданні Кабміну 7 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що це все чутки і наразі такі питання не обговорюються.

У четвер, 13 червня в Італії розпочався саміт G7, Президент Володимир Зеленський сподівається, що під час заходу обговорять і тему війни в Україні.