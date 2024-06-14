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Саммит G7, экономичное бронирование и рост цен — эфир Ранок.LIVE

Саммит G7, экономичное бронирование и рост цен — эфир Ранок.LIVE

14 июня 2024 г. 8:00

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08:00 Саммит G7, экономичное бронирование и рост цен — эфир Ранок.LIVE

13 июня 2024
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23:51 Без света по 20 часов — нардеп Кучеренко объяснил, при каком условии это возможно

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20:52 Военный эксперт объяснил, какие средства ПВО Украине может передать на G7

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20:18 В Украине больше всего женщин в армии среди стран-членов НАТО

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17:59 Нардеп объяснил, кто должен быть забронирован от мобилизации в первую очередь

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17:51Зеленский в Саудовской Аравии, гарантии безопасности от США и переход на юань в РФ – эфир Вечер.LIVE

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17:09 Наливайченко объяснил, при каких условиях заключенные могут стать полноценными бойцами ВСУ

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16:59 Нардеп объяснил, почему появление Сил беспилотных систем изменит ход войны

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16:26 Во Франции пройдут внеочередные парламентские выборы — главные новости из Парижа за неделю

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15:58 Военный психолог объяснил преимущество добровольцев на фронте над мобилизованными

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Саммит G7, экономичное бронирование и рост цен — эфир Ранок.LIVE

13 июня 2024
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23:51 Без света по 20 часов — нардеп Кучеренко объяснил, при каком условии это возможно

Text

20:52 Военный эксперт объяснил, какие средства ПВО Украине может передать на G7

Text

20:18 В Украине больше всего женщин в армии среди стран-членов НАТО

Text

17:59 Нардеп объяснил, кто должен быть забронирован от мобилизации в первую очередь

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17:51 Зеленский в Саудовской Аравии, гарантии безопасности от США и переход на юань в РФ – эфир Вечер.LIVE

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17:09 Наливайченко объяснил, при каких условиях заключенные могут стать полноценными бойцами ВСУ

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16:59 Нардеп объяснил, почему появление Сил беспилотных систем изменит ход войны

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16:26 Во Франции пройдут внеочередные парламентские выборы — главные новости из Парижа за неделю

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15:58 Военный психолог объяснил преимущество добровольцев на фронте над мобилизованными

В прямом эфире Ранок.LIVE в пятницу, 14 июня, вы узнаете экспертные мнения гостей студии о событиях в Украине и мире. Также обсудят темы саммита G7 в Италии, быстрый рост цен в Украине и возможность экономического бронирования от мобилизации.

Об этом и не только в эфире Ранок.LIVE в пятницу в 08:00.

Гости студии и основные темы

Гостями студии будут:

  • заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан;
  • эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук;
  • военный юрист, участник проекта "Пантеривец" Тарас Боровский и другие.

Среди основных тем: саммит G7 в Италии, быстрый рост цен в Украине и варианты экономического бронирования от мобилизации. Политики и специалисты в разных областях будут давать ответы на вопросы ведущих и высказывать свои мнения по этим и другим важным вопросам.

Напомним, что в СМИ распространяется информация о том, что правительство готовит налоговые изменения для украинцев. Однако на заседании Кабмина 7 июня премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что это все слухи и пока такие вопросы не обсуждаются.

В четверг, 13 июня, в Италии начался саммит G7, Президент Владимир Зеленский надеется, что во время мероприятия обсудят и тему войны в Украине.

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