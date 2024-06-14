Саммит G7, экономичное бронирование и рост цен — эфир Ранок.LIVE

В прямом эфире Ранок.LIVE в пятницу, 14 июня, вы узнаете экспертные мнения гостей студии о событиях в Украине и мире. Также обсудят темы саммита G7 в Италии, быстрый рост цен в Украине и возможность экономического бронирования от мобилизации.

Об этом и не только в эфире Ранок.LIVE в пятницу в 08:00.

Гости студии и основные темы

Гостями студии будут:

заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан;

эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук;

военный юрист, участник проекта "Пантеривец" Тарас Боровский и другие.

Среди основных тем: саммит G7 в Италии, быстрый рост цен в Украине и варианты экономического бронирования от мобилизации. Политики и специалисты в разных областях будут давать ответы на вопросы ведущих и высказывать свои мнения по этим и другим важным вопросам.

Напомним, что в СМИ распространяется информация о том, что правительство готовит налоговые изменения для украинцев. Однако на заседании Кабмина 7 июня премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что это все слухи и пока такие вопросы не обсуждаются.

В четверг, 13 июня, в Италии начался саммит G7, Президент Владимир Зеленский надеется, что во время мероприятия обсудят и тему войны в Украине.