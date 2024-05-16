Сайти YASNO та ДТЕК не працюють — коли відновлять роботу та де подивитися графіки відключень

В Україні у четвер, 16 травня, ввели планові графіки відключення електроенергії. Водночас перевірити їх неможливо, оскільки сайти YASNO і ДТЕК перестали працювати.

Коли їх відновлять розповів гендиректор YASNO Сергій Коваленко в ефірі Ранок.LIVE.

Графіки відключень електроенергії 16 травня

"Зараз не працюють, трішки збій пішов, не витримали навантаження. Готувалися, але як завжди щось пішло не за планом", — сказав він.

На думку Коваленка, за кілька годин роботу сайтів мають відновити і до вечора, коли, найімовірніше, будуть обмеження — вони працюватимуть.

Водночас гендиректор компанії нагадав, що у таких випадках можна скористатися мобільним застосунком, аби подивитися графіки.

Нагадаємо, в Україні фіксують критичну ситуацію в енергомережі. У трьох областях відключалися високовольтні лінії електропередач.

Також ми писали, що сьогодні в Україні запровадили контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів. Це дозволить стабілізувати роботу енергосистеми в усіх областях.