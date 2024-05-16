Сайты YASNO и ДТЭК не работают — когда возобновят работу и где посмотреть графики отключений

В Украине в четверг, 16 мая, были введены плановые графики отключения электроэнергии. В то же время проверить их невозможно, поскольку сайты YASNO и ДТЭК перестали работать.

Когда их восстановят, рассказал гендиректор YASNO Сергей Коваленко в эфире Ранок.LIVE.

Графики отключений электроэнергии 16 мая

"Сейчас не работают, немного сбой пошел, не выдержали нагрузки. Готовились, но как всегда что-то пошло не по плану", — сказал он.

По мнению Коваленко, через несколько часов работу сайтов должны возобновить и до вечера, когда, скорее всего, будут ограничения — они будут работать.

В то же время, гендиректор компании напомнил, что в таких случаях можно воспользоваться мобильным приложением, чтобы посмотреть графики.

Напомним, в Украине фиксируется критическая ситуация в энергосети. В трех областях отключались высоковольтные линии электропередачи.

Также мы писали, что сегодня в Украине были введены контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей. Это позволит стабилизировать работу энергосистем во всех областях.