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Розслідування будівництва фортифікацій та боротьба з кол-центрами — ефір Новини.LIVE

Розслідування будівництва фортифікацій та боротьба з кол-центрами — ефір Новини.LIVE

22 травня 2024 р. 17:50

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17:50 Розслідування будівництва фортифікацій та боротьба з кол-центрами — ефір Новини.LIVE

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10:54 Демченко прокоментував ситуацію на кордоні з Білоруссю — чи існує небезпека

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08:00 Мобілізація засуджених та чому Захід не збиватиме ракети РФ — ефір Новини.LIVE

21 травня 2024
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22:05 Захід розглядає можливість виробництва зброї в Україні, — нардепка

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17:50 Розслідування будівництва фортифікацій та боротьба з кол-центрами — ефір Новини.LIVE

Text

16:50 На місці зруйнованого Каховського водосховища виріс густий ліс — еколог розповів про флору

Text

15:15 Нардепка Савчук заявила, що більше не можна вести війну в такий спосіб — що змінити

Text

13:43 Нардеп заявив, що ризик покарання за не досить суттєві порушення щодо мобілізації є значним

Text

12:28 Демченко оцінив ймовірність нового наступу Росії на Сумщину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:54 Демченко прокоментував ситуацію на кордоні з Білоруссю — чи існує небезпека

Text

10:08 Демченко пояснив, для чого чоловікам система Оберіг при перетині кордону

Text

09:51 Перетин кордону з додатком Резерв+ — Демченко відповів, чи можливо це

Text

08:00 Мобілізація засуджених та чому Захід не збиватиме ракети РФ — ефір Новини.LIVE

21 травня 2024
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22:05 Захід розглядає можливість виробництва зброї в Україні, — нардепка

Верховна Рада України у середу, 22 травня, підтримала у першому читанні законопроєкт про боротьбу з кол-центрами. Водночас парламент пропонує платити 20 тис. гривень роботодавцям за заброньованого робітника.

Про це і не тільки поговорять в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • економіст та фінансист Сергій Фурса;
  • військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак;
  • член Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Ігор Кривошеєв;
  • член Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Зеленський підозрює, що генерали та керівництво області мовчать про правду про ситуацію на фронті.
  • Ситуація на фронті. Наступ на Сумщину.
  • Законопроєкт про боротьбу з кол-центрами.
  • Верховна Рада пропонує бронювати працівників за 20 тис. гривень на місяць.
  • Республіканці критикують Байдена за надання зброї Гаїті, а не Україні.
  • Конгресмени звернулися до Пентагону з проханням дати дозвіл на атаку на цілі на території РФ та закликали прискорити постачання зброї.  
  • У Раді взялись за розслідування будівництва фортифікацій і закупівлі дронів.
  • До верховної ради внесли законопроєкт, у якому просять забрати в ТЦК право штрафувати ухилянтів та дозволити це робити суду.
  • ВРУ ухвалила у першому читанні законопроєкт, який забороняє евакуацію автомобілів на час воєнного стану всіма, крім поліції.
  • Рада прийняла законопроєкт про декриміналізацію крадіжки майна вартістю до 4500 гривень.
  • Безугла повернулася з фронту та розкритикувала командування ЗСУ.
  • Ексзаступнику керівника ОП Смирнову оголосили підозру

Раніше ми писали, що Рада прийняла за основу законопроєкт щодо збільшення розміру штрафів за паркування.

Крім того, депутати проголосували за законопроєкт про єдину роумінгову зону з Європейським Союзом.

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17:50 В Одесі планують відкрити дитячі табори — які умови

17:45 Львівські кардіохірурги успішно пересадили військовому серце — подробиці

17:42 Незаконне збагачення на мільйони — Смирнов прокоментував отримання підозри від НАБУ

17:26 Наскільки в Україні зруйнована енергетична система

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:20 Небезпечна погода на Одещині — у регіоні оголосили жовтий рівень

17:20 Мінцифри впроваджує штучний інтелект у систему шкільної освіти — що відомо

17:11 У Києві затримали лідерів та учасників банд, яких координували "злодії в законі"

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