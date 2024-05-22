Розслідування будівництва фортифікацій та боротьба з кол-центрами — ефір Новини.LIVE

Верховна Рада України у середу, 22 травня, підтримала у першому читанні законопроєкт про боротьбу з кол-центрами. Водночас парламент пропонує платити 20 тис. гривень роботодавцям за заброньованого робітника.

Про це і не тільки поговорять в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

економіст та фінансист Сергій Фурса;

військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак;

член Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Ігор Кривошеєв;

член Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Зеленський підозрює, що генерали та керівництво області мовчать про правду про ситуацію на фронті.

Ситуація на фронті. Наступ на Сумщину.

Законопроєкт про боротьбу з кол-центрами.

Верховна Рада пропонує бронювати працівників за 20 тис. гривень на місяць.

Республіканці критикують Байдена за надання зброї Гаїті, а не Україні.

Конгресмени звернулися до Пентагону з проханням дати дозвіл на атаку на цілі на території РФ та закликали прискорити постачання зброї.

У Раді взялись за розслідування будівництва фортифікацій і закупівлі дронів.

До верховної ради внесли законопроєкт, у якому просять забрати в ТЦК право штрафувати ухилянтів та дозволити це робити суду.

ВРУ ухвалила у першому читанні законопроєкт, який забороняє евакуацію автомобілів на час воєнного стану всіма, крім поліції.

Рада прийняла законопроєкт про декриміналізацію крадіжки майна вартістю до 4500 гривень.

Безугла повернулася з фронту та розкритикувала командування ЗСУ.

Ексзаступнику керівника ОП Смирнову оголосили підозру

Раніше ми писали, що Рада прийняла за основу законопроєкт щодо збільшення розміру штрафів за паркування.

Крім того, депутати проголосували за законопроєкт про єдину роумінгову зону з Європейським Союзом.