Расследование строительства фортификаций и борьба с колл-центрами — эфир Новини.LIVE

Верховная Рада Украины в среду, 22 мая, поддержала в первом чтении законопроект о борьбе с колл-центрами. В то же время, парламент предлагает платить 20 тыс. гривен работодателям за забронированного рабочего.
Об этом и не только поговорят в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- экономист и финансист Сергей Фурса;
- военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;
- член Комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Игорь Кривошеев;
- член Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике Анатолий Бурмич.
Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:
- Зеленский подозревает, что генералы и руководство области молчат о правде о ситуации на фронте.
- Ситуация на фронте. Наступление на Сумщину.
- Законопроект о борьбе с колл-центрами.
- Верховная Рада предлагает бронировать работников за 20 тыс. гривен в месяц.
- Республиканцы критикуют Байдена за предоставление оружия Гаити, а не Украине.
- Конгрессмены обратились в Пентагон с просьбой дать разрешение на атаку на цели на территории РФ и призвали ускорить поставки оружия.
- В Раде взялись за расследование строительства фортификаций и закупки дронов.
- В ВРУ внесли законопроект, в котором просят забрать у ТЦК право штрафовать уклонистов и разрешить это делать суду.
- ВРУ приняла в первом чтении законопроект, запрещающий эвакуацию автомобилей во время военного положения всеми, кроме полиции.
- Рада приняла законопроект о декриминализации кражи имущества стоимостью до 4500 гривен.
- Безуглая вернулась с фронта и раскритиковала командование ВСУ.
- Экс-заместителю руководителя ОП Смирнову объявили подозрение.
Ранее мы писали, что Рада приняла за основу законопроект по увеличению размера штрафов за парковку.
Кроме того, депутаты проголосовали за законопроект о единой роуминговой зоне с Европейским Союзом.