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Расследование строительства фортификаций и борьба с колл-центрами — эфир Новини.LIVE

Расследование строительства фортификаций и борьба с колл-центрами — эфир Новини.LIVE

22 мая 2024 г. 17:50

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17:50 Расследование строительства фортификаций и борьба с колл-центрами — эфир Новини.LIVE

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16:50 На месте разрушенного Каховского водохранилища вырос густой лес — эколог рассказал о флоре

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15:15 Нардеп Савчук заявила, что больше нельзя вести войну таким образом — что изменить

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13:43 Нардеп заявил, что риск наказания за недостаточно существенные нарушения по мобилизации значителен

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12:28 Демченко оценил вероятность нового наступления России на Сумщину

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10:54 Демченко прокомментировал ситуацию на границе с Беларусью — существует ли опасность

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10:08 Демченко объяснил, для чего мужчинам система Оберіг при пересечении границы

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09:51 Пересечение границы с приложением Резерв+ — Демченко ответил, возможно ли это

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08:00 Мобилизация осужденных и почему Запад не будет сбивать ракеты РФ — эфир Новини.LIVE

21 мая 2024
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22:05 Запад рассматривает возможность производства оружия в Украине, — нардепка

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17:50 Расследование строительства фортификаций и борьба с колл-центрами — эфир Новини.LIVE

Text

16:50 На месте разрушенного Каховского водохранилища вырос густой лес — эколог рассказал о флоре

Text

15:15 Нардеп Савчук заявила, что больше нельзя вести войну таким образом — что изменить

Text

13:43 Нардеп заявил, что риск наказания за недостаточно существенные нарушения по мобилизации значителен

Text

12:28 Демченко оценил вероятность нового наступления России на Сумщину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:54 Демченко прокомментировал ситуацию на границе с Беларусью — существует ли опасность

Text

10:08 Демченко объяснил, для чего мужчинам система Оберіг при пересечении границы

Text

09:51 Пересечение границы с приложением Резерв+ — Демченко ответил, возможно ли это

Text

08:00 Мобилизация осужденных и почему Запад не будет сбивать ракеты РФ — эфир Новини.LIVE

21 мая 2024
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22:05 Запад рассматривает возможность производства оружия в Украине, — нардепка

Верховная Рада Украины в среду, 22 мая, поддержала в первом чтении законопроект о борьбе с колл-центрами. В то же время, парламент предлагает платить 20 тыс. гривен работодателям за забронированного рабочего.

Об этом и не только поговорят в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • экономист и финансист Сергей Фурса;
  • военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;
  • член Комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Игорь Кривошеев;
  • член Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике Анатолий Бурмич.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • Зеленский подозревает, что генералы и руководство области молчат о правде о ситуации на фронте.
  • Ситуация на фронте. Наступление на Сумщину.
  • Законопроект о борьбе с колл-центрами.
  • Верховная Рада предлагает бронировать работников за 20 тыс. гривен в месяц.
  • Республиканцы критикуют Байдена за предоставление оружия Гаити, а не Украине.
  • Конгрессмены обратились в Пентагон с просьбой дать разрешение на атаку на цели на территории РФ и призвали ускорить поставки оружия.
  • В Раде взялись за расследование строительства фортификаций и закупки дронов.
  • В ВРУ внесли законопроект, в котором просят забрать у ТЦК право штрафовать уклонистов и разрешить это делать суду.
  • ВРУ приняла в первом чтении законопроект, запрещающий эвакуацию автомобилей во время военного положения всеми, кроме полиции.
  • Рада приняла законопроект о декриминализации кражи имущества стоимостью до 4500 гривен.
  • Безуглая вернулась с фронта и раскритиковала командование ВСУ.
  • Экс-заместителю руководителя ОП Смирнову объявили подозрение.

Ранее мы писали, что Рада приняла за основу законопроект по увеличению размера штрафов за парковку.

Кроме того, депутаты проголосовали за законопроект о единой роуминговой зоне с Европейским Союзом.

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18:20 В Одессе хотят потратить около пяти миллионов на ремонт элементов благоустройства

17:58 В Броварах с сегодняшнего дня не будут включать уличное освещение — какая причина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:50 В Одессе планируют открыть детские лагеря — какие условия

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