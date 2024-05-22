Расследование строительства фортификаций и борьба с колл-центрами — эфир Новини.LIVE

Верховная Рада Украины в среду, 22 мая, поддержала в первом чтении законопроект о борьбе с колл-центрами. В то же время, парламент предлагает платить 20 тыс. гривен работодателям за забронированного рабочего.

Об этом и не только поговорят в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

экономист и финансист Сергей Фурса;

военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;

член Комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Игорь Кривошеев;

член Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике Анатолий Бурмич.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

Зеленский подозревает, что генералы и руководство области молчат о правде о ситуации на фронте.

Ситуация на фронте. Наступление на Сумщину.

Законопроект о борьбе с колл-центрами.

Верховная Рада предлагает бронировать работников за 20 тыс. гривен в месяц.

Республиканцы критикуют Байдена за предоставление оружия Гаити, а не Украине.

Конгрессмены обратились в Пентагон с просьбой дать разрешение на атаку на цели на территории РФ и призвали ускорить поставки оружия.

В Раде взялись за расследование строительства фортификаций и закупки дронов.

В ВРУ внесли законопроект, в котором просят забрать у ТЦК право штрафовать уклонистов и разрешить это делать суду.

ВРУ приняла в первом чтении законопроект, запрещающий эвакуацию автомобилей во время военного положения всеми, кроме полиции.

Рада приняла законопроект о декриминализации кражи имущества стоимостью до 4500 гривен.

Безуглая вернулась с фронта и раскритиковала командование ВСУ.

Экс-заместителю руководителя ОП Смирнову объявили подозрение.

Ранее мы писали, что Рада приняла за основу законопроект по увеличению размера штрафов за парковку.

Кроме того, депутаты проголосовали за законопроект о единой роуминговой зоне с Европейским Союзом.