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Розпалювали релігійну ворожнечу — в Україні знешкодили агентурну мережу ФСБ

Розпалювали релігійну ворожнечу — в Україні знешкодили агентурну мережу ФСБ

12 березня 2024 р. 16:31

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16:31 Розпалювали релігійну ворожнечу — в Україні знешкодили агентурну мережу ФСБ

Text

16:18 У Києві відбувся страйкбольний турнір 3 ОШБр — як проходить захід та яка вартість участі

Text

14:57 Дипломат Осипенко розповів про зміни в стратегії НАТО щодо України

Text

13:02 Народний депутат розповів, як до армії призвати вмотивованих бійців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:56 Нардеп розповів юридичну різницю воєнного стану від війни

Text

11:35 Протести на польському кордоні — що стоїть за конфліктом та як його вирішити

Text

11:30 Військовий пояснив, чи причетна Україна до спецоперації добровольців РФ у Бєлгороді

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Служба безпеки України знешкодила діяльність агентурної мережі російської федеральної служби безпеки. Представники так званого медійного блоку УПЦ МП розпалювали релігійну ворожнечу серед громадян.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора у коментарі Новини.LIVE.

Агентурна мережа ФСБ

Так, громадянин створив злочинну організацію, метою якої була дестабілізація суспільно-політичної та релігійної ситуації в Україні.

"Задля конспірації діяльності використовував офіційно зареєстровані суб’єкти господарювання, пов’язані з медійною сферою", — уточнили правоохоронці.

Відомо, що до складу організації увійшли керівники громадських організацій та працівники медійного блоку, які виготовляли та поширювали антиукраїнські матеріали.

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Затримання учасника. Фото: Київська обласна прокуратура

Таким чином вони намагалися підірвати довіру до українського суспільства та повернути його в зону релігійного, культурного та політичного впливу РФ.

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Затримання учасника. Фото: Київська обласна прокуратура
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Затримання учасника. Фото: Київська обласна прокуратура

"Учасники групи здійснювали розробку та висвітлення в медіа, в тому числі західних країн, викривленої інформації щодо процесу переходу релігійних громад УПЦ до ПЦУ", — йдеться у повідомленні.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що для поширення наративів пропагандисти використовували спільноти у соціальних мережах, YouTube та медіамайданчики.

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Вилучені гроші. Фото: Київська обласна прокуратура

Правоохоронці провели понад 20 обшуків у Києві, Київській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській областях й вилучили докази протиправної діяльності угруповання.

Також було повідомлено про підозру 14 учасникам злочинної організації, зокрема, у держзраді, колабораційній діяльності, розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ.

Нагадаємо, СБУ затримала агента ФСБ, який намагався отруїти командування Збройних Сил України в Запорізькій області.

Також ми писали, що правоохоронці затримали російську інформаторку в Харківській області. Жінка коригувала ракетні удари по місту Ізюм.

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17:16 Війна в Росії — чому добровольці активізувалися саме зараз

17:15 Кроки до звільнення окупованих територій — Юсов прокоментував ситуацію на фронті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:08 Стало відомо, скільки українських вантажівок стоять в чергах на кордоні з Польщею

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16:52 Нардеп пояснив, чи бронюватимуть усіх поліцейських від мобілізації

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16:31 Розпалювали релігійну ворожнечу — в Україні знешкодили агентурну мережу ФСБ

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16:18 У Києві відбувся страйкбольний турнір 3 ОШБр — як проходить захід та яка вартість участі

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14:57 Дипломат Осипенко розповів про зміни в стратегії НАТО щодо України

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13:02 Народний депутат розповів, як до армії призвати вмотивованих бійців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:56 Нардеп розповів юридичну різницю воєнного стану від війни

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11:35 Протести на польському кордоні — що стоїть за конфліктом та як його вирішити

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11:30 Військовий пояснив, чи причетна Україна до спецоперації добровольців РФ у Бєлгороді

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08:49 У Раді пояснили, як вплине на вартість квитків відновлення авіасполучення в Україні