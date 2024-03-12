Розпалювали релігійну ворожнечу — в Україні знешкодили агентурну мережу ФСБ

Служба безпеки України знешкодила діяльність агентурної мережі російської федеральної служби безпеки. Представники так званого медійного блоку УПЦ МП розпалювали релігійну ворожнечу серед громадян.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора у коментарі Новини.LIVE.
Агентурна мережа ФСБ
Так, громадянин створив злочинну організацію, метою якої була дестабілізація суспільно-політичної та релігійної ситуації в Україні.
"Задля конспірації діяльності використовував офіційно зареєстровані суб’єкти господарювання, пов’язані з медійною сферою", — уточнили правоохоронці.
Відомо, що до складу організації увійшли керівники громадських організацій та працівники медійного блоку, які виготовляли та поширювали антиукраїнські матеріали.
Таким чином вони намагалися підірвати довіру до українського суспільства та повернути його в зону релігійного, культурного та політичного впливу РФ.
"Учасники групи здійснювали розробку та висвітлення в медіа, в тому числі західних країн, викривленої інформації щодо процесу переходу релігійних громад УПЦ до ПЦУ", — йдеться у повідомленні.
В Офісі Генпрокурора зазначили, що для поширення наративів пропагандисти використовували спільноти у соціальних мережах, YouTube та медіамайданчики.
Правоохоронці провели понад 20 обшуків у Києві, Київській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській областях й вилучили докази протиправної діяльності угруповання.
Також було повідомлено про підозру 14 учасникам злочинної організації, зокрема, у держзраді, колабораційній діяльності, розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ.
Нагадаємо, СБУ затримала агента ФСБ, який намагався отруїти командування Збройних Сил України в Запорізькій області.
Також ми писали, що правоохоронці затримали російську інформаторку в Харківській області. Жінка коригувала ракетні удари по місту Ізюм.