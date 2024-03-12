Разжигали религиозную вражду— в Украине обезвредили агентурную сеть ФСБ

Служба безопасности Украины обезвредила деятельность агентурной сети Российской Федерации безопасности. Представители так называемого медийного блока УПЦ МП разжигали религиозную вражду среди граждан.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в комментарии Новини.LIVE.

Агентурная сеть ФСБ

Так, гражданин создал преступную организацию, целью которой была дестабилизация общественно-политической и религиозной ситуации в Украине.

"Для конспирации деятельности использовал официально зарегистрированные субъекты хозяйствования, связанные с медийной сферой", — уточнили правоохранители.

Известно, что в состав организации вошли руководители общественных организаций и работники медийного блока, которые производили и распространяли антиукраинские материалы.

Задержание участника. Фото: Киевская областная прокуратура

Таким образом, они пытались подорвать доверие к украинскому обществу и вернуть его в зону религиозного, культурного и политического влияния РФ.

Задержание участника. Фото: Киевская областная прокуратура

Задержание участника. Фото: Киевская областная прокуратура

"Участники группы осуществляли разработку и освещение в медиа, в том числе западных стран, искаженной информации о процессе перехода религиозных общин УПЦ в ПЦУ", — говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора отметили, что для распространения нарративов пропагандисты использовали сообщества в социальных сетях, YouTube и медиаплощадки.

Изъятые деньги. Фото: Киевская областная прокуратура

Стражи порядка провели более 20 обысков в Киеве, Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях и изъяли доказательства противоправной деятельности группировки.

Также было сообщено о подозрении 14 участникам преступной организации, в частности, в госизмене, коллаборационной деятельности, разжигании религиозной вражды и оправдывании вооруженной агрессии РФ.

Напомним, СБУ задержала агента ФСБ, пытавшегося отравить командование Вооруженных Сил Украины в Запорожской области.

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