Розпад РФ, чому тандем Маска та Трампа небезпечний і хто винен у збої соцмереж — ефір Новини.LIVE

Журналіст Ігор Яковенко став гостем студії Вечір.LIVE у ефірі 6 березня. Разом з ведучою вони обговорять розпад Російської Федерації та чому тандем мільярдера Ілона Маска та експрезидента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа є небезпечним для світу. Також спрогнозують можливих винуватців у глобальних збоях в соціальних мережах.

Ефір Новини.LIVE, який розпочнеться о 21:20, можна подивитися на нашому YouTube-каналі.

Про що ефір Новини.LIVE

Журналіст Ігор Яковенко став гостем студії Вечір.LIVE. Разом з ведучою Новини.LIVE Юлією Литвиненко говоритимуть про глобальні збої в соцмережах та хто за цим може стояти, скільки триватиме розпад Росії. Крім того, обговорять те, чи готові окремі країни НАТО до вводу військ на територію України і чим небезпечний тандем Трампа з Маском.

Нагадаємо, 5 березня у соціальних мережах Instagram та Facebook стався масштабний збій. Користувачів "вибило" з додатків.

Додамо, Верховний суд США ухвалив рішення про скасування заборони на участь у праймеріз в Колорадо для Дональда Трампа. Його внесуть до бюлетеня на виборах у Колорадо в 2024 році.

Раніше Еммануель Макрон заявив, що не можна виключити відправлення в Україну військових НАТО. Згодом президент Франції спростував свою гучну заяву про введення військ до України. За його словами, у найближчому майбутньому не може бути й мови про розгортання французьких сил.