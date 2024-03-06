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Розпад РФ, чому тандем Маска та Трампа небезпечний і хто винен у збої соцмереж — ефір Новини.LIVE

Розпад РФ, чому тандем Маска та Трампа небезпечний і хто винен у збої соцмереж — ефір Новини.LIVE

06 березня 2024 р. 21:19

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21:19Розпад РФ, чому тандем Маска та Трампа небезпечний і хто винен у збої соцмереж — ефір Новини.LIVE

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21:19 Розпад РФ, чому тандем Маска та Трампа небезпечний і хто винен у збої соцмереж — ефір Новини.LIVE

Text

20:40 Яка доля уряду та хто наступний президент України — прямий ефір

Text

20:05 Наслідки нічної атаки РФ та важливість дронів у війні — ефір з авіаційним експертом

Text

19:27 Україна топить Чорноморський флот РФ! Коли впаде Кримський міст — прямий ефір

Text

18:43 Чому Зеленська відмовилася сидіти поруч з Навальною на заході у США — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:16 Зеленський та прем'єр-міністр Греції вшанували пам'ять одеситів, які загинули 2 березня

Text

17:45 Покарання для російських генералів — що зміниться після видачі міжнародних ордерів на арешт

Text

17:11 Комаровський назвав єдиний ефективний метод схуднення

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16:31 Українські захисники заощаджують боєприпаси — що відбувається на фронті

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Журналіст Ігор Яковенко став гостем студії Вечір.LIVE у ефірі 6 березня. Разом з ведучою вони обговорять розпад Російської Федерації та чому тандем мільярдера Ілона Маска та експрезидента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа є небезпечним для світу. Також спрогнозують можливих винуватців у глобальних збоях в соціальних мережах.

Ефір Новини.LIVE, який розпочнеться о 21:20, можна подивитися на нашому YouTube-каналі.

Про що ефір Новини.LIVE

Журналіст Ігор Яковенко став гостем студії Вечір.LIVE. Разом з ведучою Новини.LIVE Юлією Литвиненко говоритимуть про глобальні збої в соцмережах та хто за цим може стояти, скільки триватиме розпад Росії. Крім того, обговорять те, чи готові окремі країни НАТО до вводу військ на територію України і чим небезпечний тандем Трампа з Маском.

Нагадаємо, 5 березня у соціальних мережах Instagram та Facebook стався масштабний збій. Користувачів "вибило" з додатків.

Додамо, Верховний суд США ухвалив рішення про скасування заборони на участь у праймеріз в Колорадо для Дональда Трампа. Його внесуть до бюлетеня на виборах у Колорадо в 2024 році.

Раніше Еммануель Макрон заявив, що не можна виключити відправлення в Україну військових НАТО. Згодом президент Франції спростував свою гучну заяву про введення військ до України. За його словами, у найближчому майбутньому не може бути й мови про розгортання французьких сил.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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