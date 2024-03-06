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Распад РФ, почему тандем Маска и Трампа опасен и кто виноват в сбое соцсетей — эфир Новини.LIVE

Распад РФ, почему тандем Маска и Трампа опасен и кто виноват в сбое соцсетей — эфир Новини.LIVE

6 марта 2024 г. 21:19

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21:19Распад РФ, почему тандем Маска и Трампа опасен и кто виноват в сбое соцсетей — эфир Новини.LIVE

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21:19 Распад РФ, почему тандем Маска и Трампа опасен и кто виноват в сбое соцсетей — эфир Новини.LIVE

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20:40 Какая судьба правительства и кто следующий президент Украины — прямой эфир

Text

20:05 Последствия ночной атаки РФ и важность дронов в войне — эфир с авиационным экспертом

Text

19:27 Украина топит Черноморский флот РФ! Когда упадет Крымский мост — прямой эфир

Text

18:43 Почему Зеленская отказалась сидеть рядом с Навальной на мероприятии в США — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:16 Зеленский и премьер-министр Греции почтили память одесситов, погибших 2 марта

Text

17:45 Наказание для российских генералов – что изменится после выдачи международных ордеров на арест

Text

17:11 Комаровский назвал единственный эффективный метод похудения

Text

16:31 Украинские защитники экономят боеприпасы — что происходит на фронте

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Журналист Игорь Яковенко стал гостем студии Вечір.LIVE в эфире 6 марта. Вместе с ведущей они обсудят распад Российской Федерации и почему тандем миллиардера Илона Маска и экс-президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа является опасным для мира. Также спрогнозируют возможных виновников глобальных сбоев в социальных сетях.

Эфир Новини.LIVE, который начнется в 21:20, можно посмотреть на нашем YouTube канале.

О чем эфир Новини.LIVE

Журналист Игорь Яковенко стал гостем студии Вечір.LIVE. Вместе с ведущей Новини.LIVE Юлией Литвиненко будут говорить о глобальных сбоях в соцсетях и кто за этим может стоять, сколько будет длиться распад России. Кроме того, обсудят, готовы ли отдельные страны НАТО к вводу войск на территорию Украины и чем опасен тандем Трампа с Маском.

Напомним, 5 марта в социальных сетях Instagram и Facebook произошел масштабный сбой. Пользователей "выбило" из приложений.

Добавим, Верховный суд США принял решение об отмене запрета на участие в праймериз в Колорадо для Дональда Трампа. Его внесут в бюллетень на выборах в Колорадо в 2024 году.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО. Впоследствии президент Франции опроверг свое громкое заявление о вводе войск в Украину. По его словам, в ближайшем будущем не может быть и речи о развертывании французских сил.

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21:30 Командующий Сухопутными войсками заявил, что ВСУ начнут готовиться к контрнаступлению

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:25 В Харькове горсовет скрывает смету на ремонт дома на Салтовке — его оценили в 217 млн грн

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