Распад РФ, почему тандем Маска и Трампа опасен и кто виноват в сбое соцсетей — эфир Новини.LIVE

Журналист Игорь Яковенко стал гостем студии Вечір.LIVE в эфире 6 марта. Вместе с ведущей они обсудят распад Российской Федерации и почему тандем миллиардера Илона Маска и экс-президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа является опасным для мира. Также спрогнозируют возможных виновников глобальных сбоев в социальных сетях.

Эфир Новини.LIVE, который начнется в 21:20, можно посмотреть на нашем YouTube канале.

О чем эфир Новини.LIVE

Журналист Игорь Яковенко стал гостем студии Вечір.LIVE. Вместе с ведущей Новини.LIVE Юлией Литвиненко будут говорить о глобальных сбоях в соцсетях и кто за этим может стоять, сколько будет длиться распад России. Кроме того, обсудят, готовы ли отдельные страны НАТО к вводу войск на территорию Украины и чем опасен тандем Трампа с Маском.

Напомним, 5 марта в социальных сетях Instagram и Facebook произошел масштабный сбой. Пользователей "выбило" из приложений.

Добавим, Верховный суд США принял решение об отмене запрета на участие в праймериз в Колорадо для Дональда Трампа. Его внесут в бюллетень на выборах в Колорадо в 2024 году.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО. Впоследствии президент Франции опроверг свое громкое заявление о вводе войск в Украину. По его словам, в ближайшем будущем не может быть и речи о развертывании французских сил.