Розмова Трампа та Орбана, черги біля ЦНАПів та коли буде світло — ефір Вечір.LIVE

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відправився на зустріч з експрезидентом США Дональдом Трампом, а через новий закон про мобілізацію до київських ЦНАПів вишикувалися ледь не кілометрові черги з самого ранку. Водночас дефіцит електроенергії почне зменшуватися через 10 днів, а з кінця липня початку серпня можна очікувати менших відключень.

Про все це й не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Ефір Вечір.LIVE

Гості сьогоднішнього ефіру:

президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;

військовий аналітик Денис Попович;

голова підкомітету з питань взаємодії з державними органами влади та громадськістю Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Михайло Волинець;

авіаексперт та аналітик Костянтин Криволап.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg заявило, що Україна хоче провести другий Саміт миру до виборів президента США.

Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що повернення Дональда Трампа може стати потенційною можливістю для забезпечення миру в Україні.