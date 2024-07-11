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Розмова Трампа та Орбана, черги біля ЦНАПів та коли буде світло — ефір Вечір.LIVE

Розмова Трампа та Орбана, черги біля ЦНАПів та коли буде світло — ефір Вечір.LIVE

11 липня 2024 р. 17:50

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18:12 Дипломатка розповіла чому Захід не вводить санкції проти атомної енергетики Росії

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17:50Розмова Трампа та Орбана, черги біля ЦНАПів та коли буде світло — ефір Вечір.LIVE

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17:00 Надія на стабільне електропостачання є — нардеп розповів, коли в Україні зменшать відключення

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14:33 Саміт НАТО у Вашингтоні — ефір Новини.LIVE

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14:15 Експерт пояснив, коли повернуться дні без відключень світла

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14:11 Підсумки другого дня саміту НАТО у Вашингтоні — ексклюзив Новини.LIVE

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13:03 Надходження F-16 в Україну та другий Саміт миру — ефір Новини.LIVE

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12:45 Зеркаль попередила українців, що очікувати полегшення в енергетиці не варто

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12:27 Лікар "Охматдиту" повідомив про часткове відновлення роботи медзакладу

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12:15Останні новини з ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні — ексклюзив Новини.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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18:12 Дипломатка розповіла чому Захід не вводить санкції проти атомної енергетики Росії

Text

17:50 Розмова Трампа та Орбана, черги біля ЦНАПів та коли буде світло — ефір Вечір.LIVE

Text

17:00 Надія на стабільне електропостачання є — нардеп розповів, коли в Україні зменшать відключення

Text

14:33 Саміт НАТО у Вашингтоні — ефір Новини.LIVE

Text

14:15 Експерт пояснив, коли повернуться дні без відключень світла

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:11 Підсумки другого дня саміту НАТО у Вашингтоні — ексклюзив Новини.LIVE

Text

13:03 Надходження F-16 в Україну та другий Саміт миру — ефір Новини.LIVE

Text

12:45 Зеркаль попередила українців, що очікувати полегшення в енергетиці не варто

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12:27 Лікар "Охматдиту" повідомив про часткове відновлення роботи медзакладу

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12:15 Останні новини з ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні — ексклюзив Новини.LIVE

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відправився на зустріч з експрезидентом США Дональдом Трампом, а через новий закон про мобілізацію до київських ЦНАПів вишикувалися ледь не кілометрові черги з самого ранку. Водночас дефіцит електроенергії почне зменшуватися через 10 днів, а з кінця липня початку серпня можна очікувати менших відключень.

Про все це й не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50. 

Ефір Вечір.LIVE

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв; 
  • військовий аналітик Денис Попович;
  • голова підкомітету з питань взаємодії з державними органами влади та громадськістю Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Михайло Волинець;
  • авіаексперт та аналітик Костянтин Криволап.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg заявило, що Україна хоче провести другий Саміт миру до виборів президента США.

Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що повернення Дональда Трампа може стати потенційною можливістю для забезпечення миру в Україні.

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18:42 Одесі необхідна власна ТЕЦ для стабільного енергопостачання

18:39 Україна уклала безпекову угоду з Румунією та отримає Patriot — подробиці

18:38 Плавляться навіть прилади в авто — Миколаїв накрила рекордна спека за останні 25 років

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:03 Надходження F-16 в Україну та другий Саміт миру — ефір Новини.LIVE

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12:45 Зеркаль попередила українців, що очікувати полегшення в енергетиці не варто

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