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Разговор Трампа и Орбана, очереди у ЦНАПов и когда будет свет — эфир Вечір.LIVE

Разговор Трампа и Орбана, очереди у ЦНАПов и когда будет свет — эфир Вечір.LIVE

11 июля 2024 г. 17:50

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17:50Разговор Трампа и Орбана, очереди у ЦНАПов и когда будет свет — эфир Вечір.LIVE

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17:00 Надежда на стабильное электроснабжение есть — нардеп рассказал, когда в Украине уменьшат отключение

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14:33 Саммит НАТО в Вашингтоне — эфир Новини.LIVE

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14:15 Эксперт объяснил, когда вернутся дни без отключений света

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14:11 Итоги второго дня саммита НАТО в Вашингтоне эксклюзив Новини.LIVE

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13:03 Поступление F-16 в Украину и второй Саммит мира — эфир Новини.LIVE

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12:45 Зеркаль предупредила украинцев, что ждать облегчения в энергетике не стоит

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12:27 Врач "Охматдета" сообщил о частичном возобновлении работы медучреждения

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12:15Последние новости с юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне — эксклюзив Новини.LIVE

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12:02 Помощница Залужного рассказала, как отдыхал "железный генерал" и были ли у него выходные

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Разговор Трампа и Орбана, очереди у ЦНАПов и когда будет свет — эфир Вечір.LIVE

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17:00 Надежда на стабильное электроснабжение есть — нардеп рассказал, когда в Украине уменьшат отключение

Text

14:33 Саммит НАТО в Вашингтоне — эфир Новини.LIVE

Text

14:15 Эксперт объяснил, когда вернутся дни без отключений света

Text

14:11 Итоги второго дня саммита НАТО в Вашингтоне эксклюзив Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:03 Поступление F-16 в Украину и второй Саммит мира — эфир Новини.LIVE

Text

12:45 Зеркаль предупредила украинцев, что ждать облегчения в энергетике не стоит

Text

12:27 Врач "Охматдета" сообщил о частичном возобновлении работы медучреждения

Text

12:15 Последние новости с юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне — эксклюзив Новини.LIVE

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12:02 Помощница Залужного рассказала, как отдыхал "железный генерал" и были ли у него выходные

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился на встречу с экс-президентом США Дональдом Трампом, а из-за нового закона о мобилизации в киевские ЦНАПы выстроились чуть ли не километровые очереди с самого утра. В то же время, дефицит электроэнергии начнет уменьшаться через 10 дней, а с конца июля начала августа можно ожидать меньших отключений.

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

Эфир Вечір.LIVE

Гости сегодняшнего эфира:

  • президент агентства развития исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
  • военный аналитик Денис Попович;
  • глава подкомитета по взаимодействию с государственными органами власти и общественностью Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Михаил Волынец;
  • авиаэксперт и аналитик Константин Криволап.

Напомним, ранее издание Bloomberg заявило, что Украина хочет провести второй саммит мира до выборов президента США.

В то же время, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что возвращение Дональда Трампа может стать потенциальной возможностью для обеспечения мира в Украине.

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12:45 Зеркаль предупредила украинцев, что ждать облегчения в энергетике не стоит

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12:27 Врач "Охматдета" сообщил о частичном возобновлении работы медучреждения

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