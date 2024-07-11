Разговор Трампа и Орбана, очереди у ЦНАПов и когда будет свет — эфир Вечір.LIVE

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился на встречу с экс-президентом США Дональдом Трампом, а из-за нового закона о мобилизации в киевские ЦНАПы выстроились чуть ли не километровые очереди с самого утра. В то же время, дефицит электроэнергии начнет уменьшаться через 10 дней, а с конца июля начала августа можно ожидать меньших отключений.

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

Эфир Вечір.LIVE

Гости сегодняшнего эфира:

президент агентства развития исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;

военный аналитик Денис Попович;

глава подкомитета по взаимодействию с государственными органами власти и общественностью Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Михаил Волынец;

авиаэксперт и аналитик Константин Криволап.

Напомним, ранее издание Bloomberg заявило, что Украина хочет провести второй саммит мира до выборов президента США.

В то же время, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что возвращение Дональда Трампа может стать потенциальной возможностью для обеспечения мира в Украине.