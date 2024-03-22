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Російський опозиціонер Чичваркін розповів, чи підтримують росіяни Навальну

Російський опозиціонер Чичваркін розповів, чи підтримують росіяни Навальну

22 березня 2024 р. 11:54

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10:40 Ворог застосував максимум озброєння — Гуменюк про масовану атаку по Україні

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21 березня 2024
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23:57 Чичваркін заявив про страх Кремля перед зростом прихильників легіону "Свобода Росії"

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22:47 Російський опозиціонер назвав причину, чому Путін зробив паузу та не атакував Київ понад 40 діб

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20:00 Експерт розповів про допомогу від Чехії для України

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Російський опозиціонер Євгеній Чичваркін заявив, що наразі серед опозиції РФ Юлія Навальна вважається єдиним кандидатом на посаду президента Росії. У суспільстві політична сила на чолі з нею користується значною підтримкою. 

Про це Чичваркін сказав в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Чи підтримують Навальну в російському суспільстві

Перш за все Чичваркін прокоментував нещодавню зустріч російських опозиціонерів у Києві на чолі з колишнім депутатом Держдуми РФ Іллею Пономарьовим. Останній запрошував на захід і Юлію Навальну, яка відхилила запрошення. Ба більше, на думку опозиціонера, вона ні за яких обставин не співпрацюватиме з ним. 

"Зібралась компанія, яка не має підтримки серед російського народу", — пояснив Чичваркін.

Він додав, що трагічна загибель Навального у колонії надзвичайно зблизила ту російську опозицію, яка користується підтримкою у росіян. Сюди, зокрема, входить і Навальна. 

"У Юлі величезна підтримка", — сказав Чичваркін. 

Нагадаємо, що Олексій Навальний помер 16 лютого у виправній колонії. За інформацією російських пропагандистів, у політика відірвався тромб. У медичному висновку про смерть опозиціонера вказали, що він помер "з природних причин".

Тим часом 43 країни закликали провести ретельне розслідування смерті опозиціонера Навального.

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11:55 Ситуація на дорогах Одещини — як дістатися кордонів регіону у п'ятницю

11:45 Наслідки нічної атаки по Одещині — прокуратура розпочала розслідування

11:29 В українських магазинах обвал цін — які продукти стали доступнішими

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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