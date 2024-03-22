Російський опозиціонер Чичваркін розповів, чи підтримують росіяни Навальну

Російський опозиціонер Євгеній Чичваркін заявив, що наразі серед опозиції РФ Юлія Навальна вважається єдиним кандидатом на посаду президента Росії. У суспільстві політична сила на чолі з нею користується значною підтримкою.

Про це Чичваркін сказав в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Чи підтримують Навальну в російському суспільстві

Перш за все Чичваркін прокоментував нещодавню зустріч російських опозиціонерів у Києві на чолі з колишнім депутатом Держдуми РФ Іллею Пономарьовим. Останній запрошував на захід і Юлію Навальну, яка відхилила запрошення. Ба більше, на думку опозиціонера, вона ні за яких обставин не співпрацюватиме з ним.

"Зібралась компанія, яка не має підтримки серед російського народу", — пояснив Чичваркін.

Він додав, що трагічна загибель Навального у колонії надзвичайно зблизила ту російську опозицію, яка користується підтримкою у росіян. Сюди, зокрема, входить і Навальна.

"У Юлі величезна підтримка", — сказав Чичваркін.

Нагадаємо, що Олексій Навальний помер 16 лютого у виправній колонії. За інформацією російських пропагандистів, у політика відірвався тромб. У медичному висновку про смерть опозиціонера вказали, що він помер "з природних причин".

Тим часом 43 країни закликали провести ретельне розслідування смерті опозиціонера Навального.