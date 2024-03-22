Российский оппозиционер Чичваркин рассказал, поддерживают ли россияне Навальную

Российский оппозиционер Евгений Чичваркин заявил, что в настоящее время среди оппозиции РФ Юлия Навальная считается единственным кандидатом на пост президента России. В обществе политическая сила во главе с ней пользуется значимой поддержкой.

Об этом Чичваркин сказал в интервью на Новини.LIVE.

Поддерживают ли Навальную в российском обществе

В первую очередь Чичваркин прокомментировал недавнюю встречу российских оппозиционеров в Киеве во главе с бывшим депутатом Госдумы РФ Ильей Пономаревым. Последний приглашал на мероприятие и Юлию Навальную, которая отклонила приглашения. Более того, по мнению оппозиционера, она ни при каких обстоятельствах не будет сотрудничать с ним.

"Собралась компания, не имеющая поддержки среди российского народа", — объяснил Чичваркин.

Он добавил, что трагическая гибель Навального в колонии очень сблизила ту российскую оппозицию, которая пользуется поддержкой у россиян. Сюда, в частности, входит и Навальная.

"У Юли огромная поддержка", — сказал Чичваркин.

Напомним, что Алексей Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии. По информации российских пропагандистов, у политика оторвался тромб. В медицинском заключении о смерти оппозиционера указали, что он умер "по естественным причинам" .

В то же время 43 страны призвали провести тщательное расследование смерти оппозиционера Навального.