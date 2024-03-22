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Российский оппозиционер Чичваркин рассказал, поддерживают ли россияне Навальную

Российский оппозиционер Чичваркин рассказал, поддерживают ли россияне Навальную

22 марта 2024 г. 11:54

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18:50 Эксперт рассказал, почему в Украине не построили фортификационные сооружения

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11:54 Российский оппозиционер Чичваркин рассказал, поддерживают ли россияне Навальную

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10:40 Враг применил максимум вооружения — Гуменюк о массированной атаке по Украине

Text

08:03 Зеленский обратился к украинцам! Утренняя российская атака по Украине — эфир Новини.LIVE

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01:00 Российский оппозиционер Чичваркин назвал истинную цель РДК и Легиона "Свобода России"

21 марта 2024
Text

23:57 Чичваркин заявил о страхе Кремля перед ростом сторонников легиона "Свобода России"

Text

22:47 Российский оппозиционер назвал причину, почему Путин сделал паузу и не атаковал Киев более 40 суток

Text

20:00 Эксперт рассказал о помощи от Чехии для Украины

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19:25 Эксперт рассказал, могут ли русский язык и рубль стать доминирующими в мире

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Эксклюзив

18:59 Взрывы в Киеве, штурм Белгорода и деятельность Юлии Навальной — эфир Новини.LIVE

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18:50 Эксперт рассказал, почему в Украине не построили фортификационные сооружения

Российский оппозиционер Евгений Чичваркин заявил, что в настоящее время среди оппозиции РФ Юлия Навальная считается единственным кандидатом на пост президента России. В обществе политическая сила во главе с ней пользуется значимой поддержкой.

Об этом Чичваркин сказал в интервью на Новини.LIVE.

Поддерживают ли Навальную в российском обществе

В первую очередь Чичваркин прокомментировал недавнюю встречу российских оппозиционеров в Киеве во главе с бывшим депутатом Госдумы РФ Ильей Пономаревым. Последний приглашал на мероприятие и Юлию Навальную, которая отклонила приглашения. Более того, по мнению оппозиционера, она ни при каких обстоятельствах не будет сотрудничать с ним.

"Собралась компания, не имеющая поддержки среди российского народа", — объяснил Чичваркин.

Он добавил, что трагическая гибель Навального в колонии очень сблизила ту российскую оппозицию, которая пользуется поддержкой у россиян. Сюда, в частности, входит и Навальная.

"У Юли огромная поддержка", — сказал Чичваркин.

Напомним, что Алексей Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии. По информации российских пропагандистов, у политика оторвался тромб. В медицинском заключении о смерти оппозиционера указали, что он умер "по естественным причинам" .

В то же время 43 страны призвали провести тщательное расследование смерти оппозиционера Навального.

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12:31 Пенсии в Украине — какие будут суммы у тех, кто работает неофициально

12:26 Airbus перехватывает клиентов Boeing — почему американская компания проиграла конкуренцию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:20 Одесса обесточена — изменения в расписании движения транспорта

12:18 ​​​​​​​Калинина и Ястремская тяжелыми победами стартовали на тысячнике в Майами

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08:03 Зеленский обратился к украинцам! Утренняя российская атака по Украине — эфир Новини.LIVE

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01:00 Российский оппозиционер Чичваркин назвал истинную цель РДК и Легиона "Свобода России"

21 марта 2024
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23:57 Чичваркин заявил о страхе Кремля перед ростом сторонников легиона "Свобода России"

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22:47 Российский оппозиционер назвал причину, почему Путин сделал паузу и не атаковал Киев более 40 суток

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