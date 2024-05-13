Російський наступ на Харківщину та мобілізація увʼязнених — ефір Ранок.LIVE

Російський наступ на Харківщину, мобілізація ув’язнених, та підвищення тарифів на електроенергію. Про це і не тільки обговорять гості у ранковому ефірі Ранок.LIVE.
Прямий ефір можна подивитися о 08:00.
Теми та гості ефіру
Серед тем ранкового ефіру:
- Російське вторгнення на Харківщині;
- Мобілізація засуджених;
- Прогнози щодо зростання тарифів на електрику.
Ці та інші теми обговорять, зокрема, такі гості:
- Юрій Камельчук, народний депутат України, фракція "Слуга Народу"
- Оксана Савчук, народна депутатка України, членкиня Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури
- Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг
Нагадаємо, жителі Вовчанська масово евакуюються з міста через страх повторної окупації.
Раніше представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що українська розвідка знала про плани російських окупантів наступати в Харківській області. Дії противника на цьому напрямку розпочалися за графіком, який був відомий.