Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Російський наступ на Харківщину та мобілізація увʼязнених — ефір Ранок.LIVE arrow
Російський наступ на Харківщину та мобілізація увʼязнених — ефір Ранок.LIVE

Російський наступ на Харківщину та мобілізація увʼязнених — ефір Ранок.LIVE

13 травня 2024 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Російський наступ на Харківщину та мобілізація увʼязнених — ефір Ранок.LIVE

12 травня 2024
Text

23:52 Бої за Харківщину — українські захисники проінформували про перебіг подій у Вовчанську

Text

18:51 Новий наступ росіян — Новини.LIVE розпитали харків'ян, як вони оцінюють загрозу

Text

17:20 У Львові відбувся марафон на підтримку українських військових — участь взяли й ветерани

Text

16:47 Учасники акції FreeAzov знову зібралися в центрі Києва для підтримки військовополонених

11 травня 2024
Text

20:43 Кривонос пояснив, чому варто знищувати підприємства з виготовлення зброї в Росії

Text

18:41 Кривонос заявив, що закон про мобілізацію повинен бути рівним для всіх

Text

17:30 Вступ України до ЄС в найближчі десять років — чи вірять в це кияни

Text

12:12 Крулько розповів, як інформаційна політика могла б пришвидшити вступ України до НАТО та ЄС

10 травня 2024
Text

23:05Конфлікт з ТЦК в Одесі, дефіцит електрики та ситуація в Харкові — головні новини 10 травня

Text

08:00 Російський наступ на Харківщину та мобілізація увʼязнених — ефір Ранок.LIVE

12 травня 2024
Text

23:52 Бої за Харківщину — українські захисники проінформували про перебіг подій у Вовчанську

Text

18:51 Новий наступ росіян — Новини.LIVE розпитали харків'ян, як вони оцінюють загрозу

Text

17:20 У Львові відбувся марафон на підтримку українських військових — участь взяли й ветерани

Text

16:47 Учасники акції FreeAzov знову зібралися в центрі Києва для підтримки військовополонених

11 травня 2024
Text

20:43 Кривонос пояснив, чому варто знищувати підприємства з виготовлення зброї в Росії

Text

18:41 Кривонос заявив, що закон про мобілізацію повинен бути рівним для всіх

Text

17:30 Вступ України до ЄС в найближчі десять років — чи вірять в це кияни

Text

12:12 Крулько розповів, як інформаційна політика могла б пришвидшити вступ України до НАТО та ЄС

10 травня 2024
Text

23:05 Конфлікт з ТЦК в Одесі, дефіцит електрики та ситуація в Харкові — головні новини 10 травня

Російський наступ на Харківщину, мобілізація ув’язнених, та підвищення тарифів на електроенергію. Про це і не тільки обговорять гості у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Прямий ефір можна подивитися о 08:00. 

Теми та гості ефіру

Серед тем ранкового ефіру:

  • Російське вторгнення на Харківщині;
  • Мобілізація засуджених;
  • Прогнози щодо зростання тарифів на електрику.

Ці та інші теми обговорять, зокрема, такі гості:

  • Юрій Камельчук, народний депутат України, фракція "Слуга Народу"
  • Оксана Савчук, народна депутатка України, членкиня Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури 
  • Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг  

Нагадаємо, жителі Вовчанська масово евакуюються з міста через страх повторної окупації. 

Раніше представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що українська розвідка знала про плани російських окупантів наступати в Харківській області. Дії противника на цьому напрямку розпочалися за графіком, який був відомий.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:06 Наступ біля Вовчанська — у ISW проаналізували поточну ситуацію та розкритикували Захід

08:05 Атака дронів на Росію — у Липецьку спалахнула електропідстанція

Text

08:00 Російський наступ на Харківщину та мобілізація увʼязнених — ефір Ранок.LIVE

07:54 В Україні подорожчали послуги ЖКГ — які найбільше

07:46 У Грузії спецназ почав розганяти учасників мітингу під будинком парламенту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:34 В ISW пояснили, що стоїть за відставкою Шойгу та кадровими змінами

07:10 Військовий квиток і вступ до університету — кого можуть не зарахувати

06:53 Росія готується до затяжної війни з Україною — аналітики ISW

06:45 Черги на кордоні України — скупчення легкових авто та автобусів на польських і угорських КП

06:40 Ціни на золото зростають — скільки коштує дорогоцінний метал у травні

08:06 Наступ біля Вовчанська — у ISW проаналізували поточну ситуацію та розкритикували Захід

08:05 Атака дронів на Росію — у Липецьку спалахнула електропідстанція

07:54 В Україні подорожчали послуги ЖКГ — які найбільше

07:46 У Грузії спецназ почав розганяти учасників мітингу під будинком парламенту

07:34 В ISW пояснили, що стоїть за відставкою Шойгу та кадровими змінами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:10 Військовий квиток і вступ до університету — кого можуть не зарахувати

06:53 Росія готується до затяжної війни з Україною — аналітики ISW

06:45 Черги на кордоні України — скупчення легкових авто та автобусів на польських і угорських КП

06:40 Ціни на золото зростають — скільки коштує дорогоцінний метал у травні

Ексклюзив

06:36 В окупованому Енергодарі скорочують соціальні виплати й затримують зарплати, — мер міста

05:57 Ціни на оренду в Україні — як у Києві змінились ціни на житло у травні

Новина з відео

05:46 Нові правила купівлі валюти в Україні — що змінилося та який вплив буде на курс долара

04:48 Що можна задарма забрати на OLX ​​​​​​​— ТОП найдивніших речей, які українці віддають безкоштовно

12 травня 2024

05:56 87% ефективності — як ЗСУ навчилися збивати Х-101

05:09 Євробачення-2024: падіння, злети та скандали — Новини.LIVE з місця подій

11 травня 2024

05:57 Х-101 — що відомо про унікальні ракети, якими РФ обстрілює Україну

10 травня 2024
Ексклюзив

17:39 Нові штрафи від ТЦК — як ухилянтів позбавлятимуть майна та що "світить" тим, у кого взяти нічого

Ексклюзив

17:00 Навчатимемо жінок водити трактор — аграрії Одещини про продуктовий фронт

12:01 Трамп вимагає від нафтових компаній повернути його у Білий дім — що пропонує в обмін

05:57 Як ЗСУ знищували та відбирали в окупантів САУ "Мста-С"

Text

08:00 Російський наступ на Харківщину та мобілізація увʼязнених — ефір Ранок.LIVE

12 травня 2024
Text

23:52 Бої за Харківщину — українські захисники проінформували про перебіг подій у Вовчанську

Text

18:51 Новий наступ росіян — Новини.LIVE розпитали харків'ян, як вони оцінюють загрозу

Text

17:20 У Львові відбувся марафон на підтримку українських військових — участь взяли й ветерани

Text

16:47 Учасники акції FreeAzov знову зібралися в центрі Києва для підтримки військовополонених

11 травня 2024
Text

20:43 Кривонос пояснив, чому варто знищувати підприємства з виготовлення зброї в Росії

Text

18:41 Кривонос заявив, що закон про мобілізацію повинен бути рівним для всіх

Text

17:30 Вступ України до ЄС в найближчі десять років — чи вірять в це кияни

Text

12:12 Крулько розповів, як інформаційна політика могла б пришвидшити вступ України до НАТО та ЄС

10 травня 2024
Text

23:05 Конфлікт з ТЦК в Одесі, дефіцит електрики та ситуація в Харкові — головні новини 10 травня