Російський наступ на Харківщину та мобілізація увʼязнених — ефір Ранок.LIVE

Російський наступ на Харківщину, мобілізація ув’язнених, та підвищення тарифів на електроенергію. Про це і не тільки обговорять гості у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Прямий ефір можна подивитися о 08:00.

Теми та гості ефіру

Серед тем ранкового ефіру:

Російське вторгнення на Харківщині;

Мобілізація засуджених;

Прогнози щодо зростання тарифів на електрику.

Ці та інші теми обговорять, зокрема, такі гості:

Юрій Камельчук, народний депутат України, фракція "Слуга Народу"

Оксана Савчук, народна депутатка України, членкиня Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг

Нагадаємо, жителі Вовчанська масово евакуюються з міста через страх повторної окупації.

Раніше представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що українська розвідка знала про плани російських окупантів наступати в Харківській області. Дії противника на цьому напрямку розпочалися за графіком, який був відомий.