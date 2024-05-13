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Российское наступление на Харьковщину и мобилизация заключенных — эфир Ранок.LIVE

Российское наступление на Харьковщину и мобилизация заключенных — эфир Ранок.LIVE

13 мая 2024 г. 8:00

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08:00 Российское наступление на Харьковщину и мобилизация заключенных — эфир Ранок.LIVE

12 мая 2024
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23:52 Бои за Харьковщину — украинские защитники проинформировали о ходе событий в Волчанске

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18:51 Новое наступление россиян — Новини.LIVE расспросили харьковчан, как они оценивают угрозу

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17:20 Во Львове прошел марафон в поддержку украинских военных — приняли участие и ветераны

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16:47 Участники акции FreeAzov снова собрались в центре Киева для поддержки военнопленных

11 мая 2024
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20:43 Кривонос объяснил, почему следует уничтожать предприятия по изготовлению оружия в России

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18:41 Кривонос заявил, что закон о мобилизации должен быть равным для всех

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17:30 Вступление Украины в ЕС в ближайшие десять лет — верят ли в это киевляне

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12:12 Крулько рассказал, как информационная политика могла бы ускорить вступление Украины в НАТО и ЕС

10 мая 2024
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23:05Конфликт с ТЦК в Одессе, дефицит электричества и ситуация в Харькове — главные новости 10 мая

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08:00 Российское наступление на Харьковщину и мобилизация заключенных — эфир Ранок.LIVE

12 мая 2024
Text

23:52 Бои за Харьковщину — украинские защитники проинформировали о ходе событий в Волчанске

Text

18:51 Новое наступление россиян — Новини.LIVE расспросили харьковчан, как они оценивают угрозу

Text

17:20 Во Львове прошел марафон в поддержку украинских военных — приняли участие и ветераны

Text

16:47 Участники акции FreeAzov снова собрались в центре Киева для поддержки военнопленных

11 мая 2024
Text

20:43 Кривонос объяснил, почему следует уничтожать предприятия по изготовлению оружия в России

Text

18:41 Кривонос заявил, что закон о мобилизации должен быть равным для всех

Text

17:30 Вступление Украины в ЕС в ближайшие десять лет — верят ли в это киевляне

Text

12:12 Крулько рассказал, как информационная политика могла бы ускорить вступление Украины в НАТО и ЕС

10 мая 2024
Text

23:05 Конфликт с ТЦК в Одессе, дефицит электричества и ситуация в Харькове — главные новости 10 мая

Российское наступление на Харьковщину, мобилизация заключенных и повышение тарифов на электроэнергию. Об этом и не только обсудят гости в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Прямой эфир можно посмотреть в 08:00.

Темы и гости эфира

Среди тем утреннего эфира:

  • Российское вторжение в Харьковской области;
  • Мобилизация осужденных;
  • Прогнозы роста тарифов на электричество.

Эти и другие темы обсудят, в частности, гости:

  • Юрий Камельчук, народный депутат Украины, фракция "Слуга Народа"
  • Оксана Савчук, народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры
  • Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг

Напомним, жители Волчанска массово эвакуируются из города из-за страха повторной оккупации.

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что украинская разведка знала о планах российских кафиров наступать в Харьковской области. Действия противника в этом направлении начались по известному графику.

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08:24 ВСУ ликвидировали еще более 1700 оккупантов за сутки — данные Генштаба

08:06 Наступление возле Волчанска — в ISW проанализировали текущую ситуацию и раскритиковали Запад

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:05 Атака дронов на Россию — в Липецке вспыхнула электроподстанция

07:54 В Украине подорожали услуги ЖКХ — какие больше всего

07:46 В Грузии спецназ начал разгонять митингующих под зданием парламента

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23:52 Бои за Харьковщину — украинские защитники проинформировали о ходе событий в Волчанске

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17:20 Во Львове прошел марафон в поддержку украинских военных — приняли участие и ветераны

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16:47 Участники акции FreeAzov снова собрались в центре Киева для поддержки военнопленных

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20:43 Кривонос объяснил, почему следует уничтожать предприятия по изготовлению оружия в России

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18:41 Кривонос заявил, что закон о мобилизации должен быть равным для всех

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