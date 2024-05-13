Российское наступление на Харьковщину и мобилизация заключенных — эфир Ранок.LIVE

Российское наступление на Харьковщину, мобилизация заключенных и повышение тарифов на электроэнергию. Об этом и не только обсудят гости в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Прямой эфир можно посмотреть в 08:00.

Темы и гости эфира

Среди тем утреннего эфира:

Российское вторжение в Харьковской области;

Мобилизация осужденных;

Прогнозы роста тарифов на электричество.

Эти и другие темы обсудят, в частности, гости:

Юрий Камельчук, народный депутат Украины, фракция "Слуга Народа"

Оксана Савчук, народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры

Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг

Напомним, жители Волчанска массово эвакуируются из города из-за страха повторной оккупации.

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что украинская разведка знала о планах российских кафиров наступать в Харьковской области. Действия противника в этом направлении начались по известному графику.