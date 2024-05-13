Российское наступление на Харьковщину и мобилизация заключенных — эфир Ранок.LIVE

Российское наступление на Харьковщину, мобилизация заключенных и повышение тарифов на электроэнергию. Об этом и не только обсудят гости в утреннем эфире Ранок.LIVE.
Прямой эфир можно посмотреть в 08:00.
Темы и гости эфира
Среди тем утреннего эфира:
- Российское вторжение в Харьковской области;
- Мобилизация осужденных;
- Прогнозы роста тарифов на электричество.
Эти и другие темы обсудят, в частности, гости:
- Юрий Камельчук, народный депутат Украины, фракция "Слуга Народа"
- Оксана Савчук, народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры
- Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг
Напомним, жители Волчанска массово эвакуируются из города из-за страха повторной оккупации.
Ранее представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что украинская разведка знала о планах российских кафиров наступать в Харьковской области. Действия противника в этом направлении начались по известному графику.