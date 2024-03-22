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Російська помста, як зупинити Путіна та вплив Китаю — ефір Новини.LIVE

Російська помста, як зупинити Путіна та вплив Китаю — ефір Новини.LIVE

22 березня 2024 р. 18:58

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Ексклюзив

19:35 Чому ПКС Росії атакують критичну інфраструктуру — ефір Новини.LIVE

Text
Ексклюзив

18:58 Російська помста, як зупинити Путіна та вплив Китаю — ефір Новини.LIVE

Text
Ексклюзив

17:59 Чи витримає українська ППО нові атаки Росії — ефір Новини.LIVE

Text

13:25 Чого хоче Путін — аналітик пояснив причини ракетної атаки росіян 22 березня

Text

11:54 Російський опозиціонер Чичваркін розповів, чи підтримують росіяни Навальну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:40 Ворог застосував максимум озброєння — Гуменюк про масовану атаку по Україні

Text

08:03 Зеленський звернувся до українців! Ранкова російська атака по Україні — ефір Новини.LIVE

Text

01:00 Російський опозиціонер Чичваркін назвав справжню мету РДК та Легіону "Свобода Росії"

21 березня 2024
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23:57 Чичваркін заявив про страх Кремля перед зростом прихильників легіону "Свобода Росії"

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Гість студії Вечір.LIVE — військовий аналітик та співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов. Тема ефіру — чи є сьогоднішні обстріли російською помстою, як зупинити амбіції Володимира Путіна та як на це може вплинути Китай. 

Подивитись ефір можна о 19:00 за посиланням

Ефір Вечір.LIVE з Дмитром Снєгирьовим

Теми для обговорень з ведучою каналу, Юлією Литвиненко:

  • наслідки ракетних атак по Україні;
  • чи існують умови повернення України до клубу ядерних гравців;
  • яку роль зіграє Китай аби завершити війну.

Нагадаємо, раніше Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк переконаний, що Росія створює нове угруповання військ зі 100 тисяч бійців, аби влітку здійснити наступ на одному з напрямків. 

Також ми писали, що експерти зазначили, що президент Росії Володимир Путін не відмовився від своєї початкової мети захопити Київ та Одесу.

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19:23 Черги на кордоні України — де увечері будуть найбільші затори

19:00 Нова нерухомість та інвестиції — на що одесити витратять мільйон доларів

18:54 Зеленський провів зустріч з міністром оборони Данії — що обоговорювали

18:37 Зеленський обговорив енергетичну ситуацію на зустрічі Ставки

18:35 Варто почекати з виїздом до сусідніх країн — затори трасі Одеса-Рені

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:18 В Одеській області пролунав вибух

Оновлено

18:18 У ВПС повідомляють про загрозу балістики — де оголошено тривогу

18:17 Коли набуде чинності новий закон про мобілізацію 2024 — українцям дали відповідь

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Ексклюзив

19:35 Чому ПКС Росії атакують критичну інфраструктуру — ефір Новини.LIVE

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Ексклюзив

18:58 Російська помста, як зупинити Путіна та вплив Китаю — ефір Новини.LIVE

Text
Ексклюзив

17:59 Чи витримає українська ППО нові атаки Росії — ефір Новини.LIVE

Text

13:25 Чого хоче Путін — аналітик пояснив причини ракетної атаки росіян 22 березня

Text

11:54 Російський опозиціонер Чичваркін розповів, чи підтримують росіяни Навальну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:40 Ворог застосував максимум озброєння — Гуменюк про масовану атаку по Україні

Text

08:03 Зеленський звернувся до українців! Ранкова російська атака по Україні — ефір Новини.LIVE

Text

01:00 Російський опозиціонер Чичваркін назвав справжню мету РДК та Легіону "Свобода Росії"

21 березня 2024
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23:57 Чичваркін заявив про страх Кремля перед зростом прихильників легіону "Свобода Росії"

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22:47 Російський опозиціонер назвав причину, чому Путін зробив паузу та не атакував Київ понад 40 діб