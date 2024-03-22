Російська помста, як зупинити Путіна та вплив Китаю — ефір Новини.LIVE

Гість студії Вечір.LIVE — військовий аналітик та співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов. Тема ефіру — чи є сьогоднішні обстріли російською помстою, як зупинити амбіції Володимира Путіна та як на це може вплинути Китай.

Подивитись ефір можна о 19:00 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Дмитром Снєгирьовим

Теми для обговорень з ведучою каналу, Юлією Литвиненко:

наслідки ракетних атак по Україні;

чи існують умови повернення України до клубу ядерних гравців;

яку роль зіграє Китай аби завершити війну.

Нагадаємо, раніше Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк переконаний, що Росія створює нове угруповання військ зі 100 тисяч бійців, аби влітку здійснити наступ на одному з напрямків.

Також ми писали, що експерти зазначили, що президент Росії Володимир Путін не відмовився від своєї початкової мети захопити Київ та Одесу.