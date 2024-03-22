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Российская месть, как остановить Путина и влияние Китая — эфир Новини.LIVE

Российская месть, как остановить Путина и влияние Китая — эфир Новини.LIVE

22 марта 2024 г. 18:58

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18:58Российская месть, как остановить Путина и влияние Китая — эфир Новини.LIVE

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Эксклюзив

17:59Выдержит ли украинская ПВО новые атаки России — эфир Новини.LIVE

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13:25 Чего хочет Путин — аналитик объяснил причины ракетной атаки россиян 22 марта

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11:54 Российский оппозиционер Чичваркин рассказал, поддерживают ли россияне Навальную

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10:40 Враг применил максимум вооружения — Гуменюк о массированной атаке по Украине

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08:03 Зеленский обратился к украинцам! Утренняя российская атака по Украине — эфир Новини.LIVE

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01:00 Российский оппозиционер Чичваркин назвал истинную цель РДК и Легиона "Свобода России"

21 марта 2024
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23:57 Чичваркин заявил о страхе Кремля перед ростом сторонников легиона "Свобода России"

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22:47 Российский оппозиционер назвал причину, почему Путин сделал паузу и не атаковал Киев более 40 суток

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20:00 Эксперт рассказал о помощи от Чехии для Украины

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Эксклюзив

18:58 Российская месть, как остановить Путина и влияние Китая — эфир Новини.LIVE

Text
Эксклюзив

17:59 Выдержит ли украинская ПВО новые атаки России — эфир Новини.LIVE

Text

13:25 Чего хочет Путин — аналитик объяснил причины ракетной атаки россиян 22 марта

Text

11:54 Российский оппозиционер Чичваркин рассказал, поддерживают ли россияне Навальную

Text

10:40 Враг применил максимум вооружения — Гуменюк о массированной атаке по Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:03 Зеленский обратился к украинцам! Утренняя российская атака по Украине — эфир Новини.LIVE

Text

01:00 Российский оппозиционер Чичваркин назвал истинную цель РДК и Легиона "Свобода России"

21 марта 2024
Text

23:57 Чичваркин заявил о страхе Кремля перед ростом сторонников легиона "Свобода России"

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22:47 Российский оппозиционер назвал причину, почему Путин сделал паузу и не атаковал Киев более 40 суток

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20:00 Эксперт рассказал о помощи от Чехии для Украины

Гость студии Вечір.LIVE — военный аналитик и сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев. Тема эфира — есть ли сегодняшние обстрелы российской местью, как остановить амбиции Владимира Путина и как на это может повлиять Китай.

Посмотреть эфир можно в 19:00 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Дмитрием Снегиревым

Темы для обсуждений с ведущей канала Юлией Литвиненко:

  • последствия ракетных атак по Украине;
  • существуют ли условия возвращения Украины в клуб ядерных игроков;
  • какую роль сыграет Китай для завершения войны.

Напомним, ранее Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк убежден, что Россия создает новую группировку войск из 100 тысяч бойцов, чтобы летом совершить наступление на одном из направлений.

Также мы писали, что эксперты отметили, что президент России Владимир Путин не отказался от своих первоначальных целей захватить Киев и Одессу.

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18:35 Стоит подождать с выездом в соседние страны — пробки Одесса-Рени

18:18 В Одесской области раздался взрыв

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:18 В ВВС сообщают об угрозе баллистики — где объявлена тревога

18:17 Когда вступит в силу новый закон о мобилизации 2024 — украинцам ответили

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17:59 Выдержит ли украинская ПВО новые атаки России — эфир Новини.LIVE

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13:25 Чего хочет Путин — аналитик объяснил причины ракетной атаки россиян 22 марта

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11:54 Российский оппозиционер Чичваркин рассказал, поддерживают ли россияне Навальную

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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