Российская месть, как остановить Путина и влияние Китая — эфир Новини.LIVE

Гость студии Вечір.LIVE — военный аналитик и сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев. Тема эфира — есть ли сегодняшние обстрелы российской местью, как остановить амбиции Владимира Путина и как на это может повлиять Китай.

Посмотреть эфир можно в 19:00 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Дмитрием Снегиревым

Темы для обсуждений с ведущей канала Юлией Литвиненко:

последствия ракетных атак по Украине;

существуют ли условия возвращения Украины в клуб ядерных игроков;

какую роль сыграет Китай для завершения войны.

Напомним, ранее Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк убежден, что Россия создает новую группировку войск из 100 тысяч бойцов, чтобы летом совершить наступление на одном из направлений.

Также мы писали, что эксперты отметили, что президент России Владимир Путин не отказался от своих первоначальных целей захватить Киев и Одессу.