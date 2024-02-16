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Російська опозиція звинуватила Кремль та Путіна у смерті Навального

Російська опозиція звинуватила Кремль та Путіна у смерті Навального

16 лютого 2024 р. 14:23

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14:23 Російська опозиція звинуватила Кремль та Путіна у смерті Навального

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14:00 У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

Text

14:00 Смерть Навального. Що сталося з в'язнем Кремля — терміновий ефір

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13:00 Ближча, ніж будь-коли — Столтенберг висловився про членство України в НАТО

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12:00 На одній з ділянок Авдіївки бійці 3 ОШБр перебувають в повному оточенні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:25 В Авдіївці 3 ОШБр встановила рекорд зі знищення сили і техніки ворога

Text

10:52 Як Друга Світова війна — у 3 ОШБр про ситуацію на Авдіївському напрямку

Text

10:00 РФ кидає професійні війська на Донецький напрямок — яка ситуація

Text

09:00 Ситуація в Авдіївці, ВР проти Telegram, підозра Таїсії Повалій — новини за 15 лютого

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07:59 Закордонні візити Зеленського та що відбувається в Авдіївці — ефір Новини.LIVE

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Смерть Олексія Навального навряд чи могли спровокувати проблеми зі здоров'ям. Російський опозиціонер Геннадій Гудков впевнений, що за цим стоїть Кремль, а точніше — диктатор Володимир Путін.  

Про це Геннадій Гудков заявив в терміновому ефірі Новини.LIVE.

Що стало причиною смерті Навального

За словами Гудкова, Кремль навмисно віддавав накази на те, щоб Олексію Навальному створили невимовні тортури під час перебування у колонії. 

"Особисто давав накази створити невимовні тортурні умови для Олексія Навального. Ця сволота, яка сидить у Кремлі, досягла свого. Це не обмежування  свободи, це справжня жорстка і цинічна тортура", — сказав Гудков. 

На його думку, Путін бачив у Навальному конкурента, а тому всіляко намагався зламати його характер і силу духу. 

"І те, що Олексій тримався, посміхався і слав нам усім "привіти" — це говорить про силу його характеру. Вони хотіли його зламати", — наголосив Гудков. 

Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Його звинуватили в "екстремізмі" та засудили до 19 років колонії особливого режиму.

Додамо, рсійські пропагандисти кажуть, що Навальний помер через відірвання тромбу. А Федеральна служба виконання покарань заявляє, що наразі причини смерті невідомі та встановлюються. 

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14:35 Зеленський заявив, що Навального убив Путін

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:00 На одній з ділянок Авдіївки бійці 3 ОШБр перебувають в повному оточенні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:25 В Авдіївці 3 ОШБр встановила рекорд зі знищення сили і техніки ворога

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