Російська опозиція звинуватила Кремль та Путіна у смерті Навального

Смерть Олексія Навального навряд чи могли спровокувати проблеми зі здоров'ям. Російський опозиціонер Геннадій Гудков впевнений, що за цим стоїть Кремль, а точніше — диктатор Володимир Путін.

Про це Геннадій Гудков заявив в терміновому ефірі Новини.LIVE.

Що стало причиною смерті Навального

За словами Гудкова, Кремль навмисно віддавав накази на те, щоб Олексію Навальному створили невимовні тортури під час перебування у колонії.

"Особисто давав накази створити невимовні тортурні умови для Олексія Навального. Ця сволота, яка сидить у Кремлі, досягла свого. Це не обмежування свободи, це справжня жорстка і цинічна тортура", — сказав Гудков.

На його думку, Путін бачив у Навальному конкурента, а тому всіляко намагався зламати його характер і силу духу.

"І те, що Олексій тримався, посміхався і слав нам усім "привіти" — це говорить про силу його характеру. Вони хотіли його зламати", — наголосив Гудков.

Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Його звинуватили в "екстремізмі" та засудили до 19 років колонії особливого режиму.

Додамо, рсійські пропагандисти кажуть, що Навальний помер через відірвання тромбу. А Федеральна служба виконання покарань заявляє, що наразі причини смерті невідомі та встановлюються.