Российская оппозиция обвинила Кремль и Путина в смерти Навального

Смерть Алексея Навального вряд ли могли спровоцировать проблемы со здоровьем. Российский оппозиционер Геннадий Гудков уверен, что за этим стоит Кремль, а точнее — диктатор Владимир Путин.

Об этом Геннадий Гудков заявил в срочном эфире Новини.LIVE.

Что стало причиной смерти Навального

По словам Гудкова, Кремль намеренно отдавал приказы о том, чтобы Алексею Навальному создали жосткие пытки во время пребывания в колонии.

"Лично давал приказы создать невыразимые пыточные условия для Алексея Навального. Эта сидящая в Кремле сволочь достигла своего. Это не ограничение свободы, это настоящая жесткая и циничная пытка", — сказал Гудков.

По его мнению, Путин видел в Навальном конкурента, а потому всячески пытался сломить его характер и силу духа.

"И то, что Алексей держался, улыбался и слал нам всем "приветы" — это говорит о силе его характера. Они хотели его сломать", — подчеркнул Гудков.

Напомним, 16 февраля в исправительной колонии скончался российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Его обвинили в "экстремизме" и приговорили к 19 годам колонии особого режима.

Добавим, российские пропагандисты говорят, что Навальный умер из-за отторжения тромба. А Федеральная служба исполнения наказаний заявляет, что причины смерти пока неизвестны и устанавливаются.