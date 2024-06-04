Росіяни атакують всіма наявними засобами — Плетенчук прокоментував ситуацію на Запоріжжі

Російські війська постійно штурмують Запорізьку область та населені пункти регіону. Вони використовують всю наявну у них техніку та озброєння, багатьох сіл, таких як Кринки, уже практично не існує.

Про це заявив керівник пресцентру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 4 червня.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку

На запитання журналістів про відкриття нового фронту у Запорізькій області Плетенчук відповів, що наразі це точно не відкриття нового фронту, а просто деякі зміни у лінії захисту України.

"Зараз на цьому напрямку тривають запеклі бої, дуже жорстокі там вчора було шість спроб. Постійно обстрілюють наші позиції, застосовують артилерію та авіацію. Деякі з позицій постійно обстрілюються дуже жорстко. Але сказати, що ворог на ці позиції зайшов я точно не можу", — заявив Плетенчук.

Також він зазначив, що у росіян підтримка артилерії дуже суттєва, але по використанні дронів перевага на боці України. Говорячи про населений пункт Кринки, Плетенчук повідомив, що фактично вже такого села немає, але росіяни намагаються просунутися в цьому районі.

"Не дивлячись на те, що ситуація дуже складна на цих ділянках, лінію ми утримуємо", — зазначив керівник пресцентру.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Запоріжжі не лише громадяни, але і влада готується до можливого наступу росіян. Саме місто знаходиться під постійним артилерійським обстрілом ворога.

Ударів зазнав запорізький аеропорт. Росіяни вдарили по ньому ракетами 26 травня.