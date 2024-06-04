Россияне атакуют всеми имеющимися средствами — Плетенчук прокомментировал ситуацию на Запорожье

Российские войска постоянно штурмуют Запорожскую область и населённые пункты региона. Они используют всю имеющуюся у них технику и вооружение, многих сел, таких как Крынки, уже практически не существует.

Об этом заявил руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире Ранок.LIVE во вторник, 4 июня.

Какая ситуация в Запорожском направлении

На вопрос журналистов об открытии нового фронта в Запорожской области Плетенчук ответил, что сейчас это точно не открытие нового фронта, а просто некоторые изменения в линии защиты Украины.

"Сейчас на этом направлении продолжаются ожесточенные бои, очень жестокие там вчера было шесть попыток. Постоянно обстреливают наши позиции, применяют артиллерию и авиацию. Некоторые из позиций постоянно обстреливаются очень жестко. Но сказать, что враг на эти позиции зашел я точно не могу", — заявил Плетенчук.

Также он отметил, что у россиян поддержка артиллерии очень существенная, но по использованию дронов преимущество на стороне Украины. Говоря о населенном пункте Крынки, Плетенчук сообщил, что фактически уже такой деревни нет, но россияне пытаются продвинуться в этом районе.

"Несмотря на то, что ситуация очень сложная на этих участках, линию мы удерживаем", — отметил руководитель прессцентра.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье не только граждане, но и власти готовятся к возможному наступлению россиян. Сам город находится под постоянным артиллерийским обстрелом врага.

Удары получил запорожский аэропорт. Россияне ударили по нему ракетами 26 мая.