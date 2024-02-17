Росія звинуватила США у вбивстві Навального — Яковенко озвучив подробиці справи

Путінські пропагандисти звинуватили США, зокрема ЦРУ у вбивстві Олексія Навального. Втім, залишається незрозумілим, як ЦРУ могло потрапити заполярне коло в концтабір, що особливо охороняється.

Про це повідомив журналіст Ігор Яковенко в інтерв'ю Новини.LIVE у суботу, 17 лютого.

Звинувачення у смерті Навального

Яковенко в інтерв'ю ведучій Новини.LIVE Юлії Литвиненко повідомив, що путінська пропаганда демонструє повною мірою свої найогидніші якості.

"Хтось починається звалювати на Захід, хтось каже, що найбільше у смерті Навального була зацікавлена його команда. Це розраховано на російську аудиторію", — додав Яковенко.

Нагадаємо, прессекретар російського опозиціонера Олексія Навального Кіра Ярмиш підтвердила його смерть у виправній колонії. Втім, мати Навального Людмила Навальна досі не може знайти тіло свого сина.

За інформацією російських ЗМІ, причиною смерті Навального став тромб, що відірвався. Раніше його звинуватили в "екстремізмі" та засудили до 19 років колонії особливого режиму.

Росіяни звинувачують у смерті Навального російського диктатора Володимира Путіна.

У США та ЄС також вважають, що Путін та його система винні у смерті опозиціонера.

Водночас чиновники Держдуми РФ вважають винними керівництво країн Заходу та України.