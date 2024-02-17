Путинские пропагандисты обвинили США, в частности ЦРУ в убийстве Алексея Навального. Впрочем, остается неясным, как ЦРУ могло попасть заполярный круг в особо охраняемый концлагерь.

Об этом сообщил журналист Игорь Яковенко в интервью Новини.LIVE в субботу, 17 февраля.

Обвинения в смерти Навального

Яковенко в интервью ведущей Новини.LIVE Юлии Литвиненко сообщил, что путинская пропаганда демонстрирует в полной мере свои самые отвратительные качества.

"Кто-то начинается сваливать на Запад, кто-то говорит, что больше всего в смерти Навального была заинтересована его команда. Это рассчитано на российскую аудиторию", — добавил Яковенко.

Напомним, пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш подтвердила его смерть в исправительной колонии. Впрочем, мать Навального Людмила Навальная до сих пор не может найти тело своего сына.

По информации российских СМИ, причиной смерти Навального стал оторвавшийся тромб. Ранее его обвинили в "экстремизме" и приговорили к 19 годам колонии особого режима.

Россияне обвиняют в смерти Навального российского диктатора Владимира Путина.

В США и ЕС также считают, что Путин и его система виновны в смерти оппозиционера.

В то же время чиновники Госдумы РФ считают виновными руководство стран Запада и Украины.