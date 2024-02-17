Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Россия обвинила США в убийстве Навального — Яковенко озвучил подробности дела arrow
Россия обвинила США в убийстве Навального — Яковенко озвучил подробности дела

Россия обвинила США в убийстве Навального — Яковенко озвучил подробности дела

17 февраля 2024 г. 17:53

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text
Новость с видео

18:17 Решение выводить войска из Авдеевки — Зеленский назвал причину

Text
Новость с видео

17:53 Россия обвинила США в убийстве Навального — Яковенко озвучил подробности дела

Text

03:10 Бадоев на презентации "Довгої Доби" в Одессе объяснил, почему украинцы будут примером для всего мира

16 февраля 2024
Text

23:30 В Одессе состоялась презентация фильма "Довга Доба" Алана Бадоева

Text

21:33 Пресс-конференция Зеленского и Макрона — эфир Новини.LIVE

Text

21:19 Будут ли судить Путина за причастность к смерти Навального — эфир Новини.LIVE

Text

18:55 РФ готовилась к войне еще с 2008-го — экс-премьер-министр назвал ключевые события

Text

18:20 Смерть оппозиционера РФ Навального — какой была реакция Зеленского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:40 Легализация медицинского каннабиса — эксперт развеял мифы относительно препарата

Text

17:00 Легализация медицинского каннабиса в Украине — поддерживают ли украинцы такую инициативу

Text
Новость с видео

18:17 Решение выводить войска из Авдеевки — Зеленский назвал причину

Text
Новость с видео

17:53 Россия обвинила США в убийстве Навального — Яковенко озвучил подробности дела

Text

03:10 Бадоев на презентации "Довгої Доби" в Одессе объяснил, почему украинцы будут примером для всего мира

16 февраля 2024
Text

23:30 В Одессе состоялась презентация фильма "Довга Доба" Алана Бадоева

Text

21:33 Пресс-конференция Зеленского и Макрона — эфир Новини.LIVE

Text

21:19 Будут ли судить Путина за причастность к смерти Навального — эфир Новини.LIVE

Text

18:55 РФ готовилась к войне еще с 2008-го — экс-премьер-министр назвал ключевые события

Text

18:20 Смерть оппозиционера РФ Навального — какой была реакция Зеленского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:40 Легализация медицинского каннабиса — эксперт развеял мифы относительно препарата

Text

17:00 Легализация медицинского каннабиса в Украине — поддерживают ли украинцы такую инициативу

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00

Путинские пропагандисты обвинили США, в частности ЦРУ в убийстве Алексея Навального. Впрочем, остается неясным, как ЦРУ могло попасть заполярный круг в особо охраняемый концлагерь.

Об этом сообщил журналист Игорь Яковенко в интервью Новини.LIVE в субботу, 17 февраля.

Обвинения в смерти Навального

Яковенко в интервью ведущей Новини.LIVE Юлии Литвиненко сообщил, что путинская пропаганда демонстрирует в полной мере свои самые отвратительные качества.

"Кто-то начинается сваливать на Запад, кто-то говорит, что больше всего в смерти Навального была заинтересована его команда. Это рассчитано на российскую аудиторию", — добавил Яковенко. 

Напомним, пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш подтвердила его смерть в исправительной колонии. Впрочем, мать  Навального Людмила Навальная до сих пор не может найти тело своего сына. 

По информации российских СМИ, причиной смерти Навального стал оторвавшийся тромб. Ранее его обвинили в "экстремизме" и приговорили к 19 годам колонии особого режима.

Россияне обвиняют в смерти Навального российского диктатора Владимира Путина.

В США и ЕС также считают, что Путин и его система виновны в смерти оппозиционера.

В то же время чиновники Госдумы РФ считают виновными руководство стран Запада и Украины.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео
Text
Новость с видео

18:17 Решение выводить войска из Авдеевки — Зеленский назвал причину

Новость с фото

18:05 Пробки на границе — какая ситуация на трассе Одесса — Рени вечером 17 февраля

17:56 Историческое решение — США передали Эстонии активы РФ для помощи Украине

Text
Новость с видео

17:53 Россия обвинила США в убийстве Навального — Яковенко озвучил подробности дела

17:45 Дроновая атака по Одесчине — в воздух попало почти 16 тонн углерода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:41 Родным Навального до сих пор не передали его тело, — СМИ

17:37 Тухель резко ответил на критику Кейна — скандал в Баварии

Новость с видео

17:36 "Конфуз" в эфире телемарафона — Кулеба закурил во время прямой трансляции

17:15 В активную фазу войны в Черном море было уничтожено 50 тысяч китообразных

17:12 Зеленский поблагодарил США за лидерство и поддержку Украины в борьбе против РФ

Новость с фото

18:05 Пробки на границе — какая ситуация на трассе Одесса — Рени вечером 17 февраля

17:56 Историческое решение — США передали Эстонии активы РФ для помощи Украине

17:45 Дроновая атака по Одесчине — в воздух попало почти 16 тонн углерода

17:41 Родным Навального до сих пор не передали его тело, — СМИ

17:37 Тухель резко ответил на критику Кейна — скандал в Баварии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 "Конфуз" в эфире телемарафона — Кулеба закурил во время прямой трансляции

17:15 В активную фазу войны в Черном море было уничтожено 50 тысяч китообразных

17:12 Зеленский поблагодарил США за лидерство и поддержку Украины в борьбе против РФ

17:02 ЕС обещает давать Украине 2 млн артиллерийских снарядов каждый год, — еврокомиссар

17:01 Кто заменит Фьюри в бою с Усиком 18 мая

06:30 Авдеевка в огне — чем завершится битва за очередную донбасскую крепость

Новость с фото

05:21 Тигры, макаки и скунсы — каких экзотических животных украинцы продают на OLX и почем

16 февраля 2024
Эксклюзив

21:28 Как экономить электроэнергию дома — действенные лайфхаки

Новость с видео

19:15 "Довга Доба" Алана Бадоева — впечатление одесситов от просмотра фильма

Новость с видео

18:15 От начала АТО до полномасштабной войны — Сергей Братчук о работе военного журналиста

Эксклюзив

15:45 "Довга Доба" в Одессе — Алан Бадоев презентовал фильм о полномасштабном вторжении

Новость с видео

11:03 День военного журналиста — Ян Доброносов о фанатизме до войны и заработке на депутатах

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:30 Фактор 3ОШБр — удержит ли украинская армия Авдеевку

05:08 Как экономить на отоплении — сколько стоит 1 тонна угля в Украине

15 февраля 2024
Эксклюзив

06:30 Наступление РФ на Донбассе и нехватка боеприпасов в ВСУ — интервью ветерана войны

Text
Новость с видео

18:17 Решение выводить войска из Авдеевки — Зеленский назвал причину

Text
Новость с видео

17:53 Россия обвинила США в убийстве Навального — Яковенко озвучил подробности дела

Text

03:10 Бадоев на презентации "Довгої Доби" в Одессе объяснил, почему украинцы будут примером для всего мира

16 февраля 2024
Text

23:30 В Одессе состоялась презентация фильма "Довга Доба" Алана Бадоева

Text

21:33 Пресс-конференция Зеленского и Макрона — эфир Новини.LIVE

Text

21:19 Будут ли судить Путина за причастность к смерти Навального — эфир Новини.LIVE

Text

18:55 РФ готовилась к войне еще с 2008-го — экс-премьер-министр назвал ключевые события

Text

18:20 Смерть оппозиционера РФ Навального — какой была реакция Зеленского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:40 Легализация медицинского каннабиса — эксперт развеял мифы относительно препарата

Text

17:00 Легализация медицинского каннабиса в Украине — поддерживают ли украинцы такую инициативу