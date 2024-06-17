Росія підвищує податки для війни та коли РФ долучать до мирного процесу — ефір Вечір.LIVE

Швейцарія хоче обговорити підсумки Саміту миру з Росією й Китаєм. Водночас у Києві вперше від початку повномасштабної війни пройшов КиївПрайд.
Про все це і не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Ефір Вечір.LIVE
Запрошені гості студії:
- політолог-міжнародник Андрій Бузаров;
- політолог Дмитро Васильєв;
- народний депутат України Георгій Мазурашу;
- експерт-міжнародник Тарас Семенюк
- депутат Держдуми РФ другого скликання Костянтин Боровий.
Нагадаємо, список країн-підписантів комюніке саміту в Швейцарії скоротився з 80 до 78. Так, свої підписи відкликали Ірак та Йорданія.
Раніше ми писали, що у Києві вперше за два роки війни пройшов Марш рівності за ЛГБТК+ у рамках КиївПрайд. Після маршу на вулицях Хрещатика помітили новий натовп, учасники якого виступають "за традиційні цінності".