Росія підвищує податки для війни та коли РФ долучать до мирного процесу — ефір Вечір.LIVE

Швейцарія хоче обговорити підсумки Саміту миру з Росією й Китаєм. Водночас у Києві вперше від початку повномасштабної війни пройшов КиївПрайд.

Про все це і не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості студії:

політолог-міжнародник Андрій Бузаров;

політолог Дмитро Васильєв;

народний депутат України Георгій Мазурашу;

експерт-міжнародник Тарас Семенюк

депутат Держдуми РФ другого скликання Костянтин Боровий.

Нагадаємо, список країн-підписантів комюніке саміту в Швейцарії скоротився з 80 до 78. Так, свої підписи відкликали Ірак та Йорданія.

Раніше ми писали, що у Києві вперше за два роки війни пройшов Марш рівності за ЛГБТК+ у рамках КиївПрайд. Після маршу на вулицях Хрещатика помітили новий натовп, учасники якого виступають "за традиційні цінності".