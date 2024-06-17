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Росія підвищує податки для війни та коли РФ долучать до мирного процесу — ефір Вечір.LIVE

Росія підвищує податки для війни та коли РФ долучать до мирного процесу — ефір Вечір.LIVE

17 червня 2024 р. 17:53

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17:53 Росія підвищує податки для війни та коли РФ долучать до мирного процесу — ефір Вечір.LIVE

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17:53 Росія підвищує податки для війни та коли РФ долучать до мирного процесу — ефір Вечір.LIVE

Text

14:06 Нардеп пояснив, до яких наслідків призведе участь Росії у другому Саміті миру

Text

13:42 Економіст пояснив, як санкції змусять Росію дотримуватись рішень Саміту миру

Text

10:42 Братчук назвав ділянки фронту, на яких точаться найважчі бої

Text

08:00 Підсумки Саміту миру та стан енергосистеми України — ефір Ранок.LIVE

16 червня 2024
Text

13:16 Обговорення ключових питань на Саміті миру — ексклюзив Новини.LIVE

Text

12:46 Другий день Саміту миру — прямий ефір Новини.LIVE з прибуття лідерів країн на захід

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Швейцарія хоче обговорити підсумки Саміту миру з Росією й Китаєм. Водночас у Києві вперше від початку повномасштабної війни пройшов КиївПрайд.

Про все це і не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості студії:

  • політолог-міжнародник Андрій Бузаров;
  • політолог Дмитро Васильєв;
  • народний депутат України Георгій Мазурашу;
  • експерт-міжнародник Тарас Семенюк
  • депутат Держдуми РФ другого скликання Костянтин Боровий.

Нагадаємо, список країн-підписантів комюніке саміту в Швейцарії скоротився з 80 до 78. Так, свої підписи відкликали Ірак та Йорданія.

Раніше ми писали, що у Києві вперше за два роки війни пройшов Марш рівності за ЛГБТК+ у рамках КиївПрайд. Після маршу на вулицях Хрещатика помітили новий натовп, учасники якого виступають "за традиційні цінності".

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17:58 В уряді Німеччини відреагували на заклики зменшити виплати для українських біженців

17:57 ЗСУ просять інформаційної тиші щодо подій на Луганщині — з якою метою

17:55 Збірна України зазнала фіаско у першому турі Євро-2024

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:48 Бійці Нацполіції виявили позиції окупантів у Часовому Яру та знищили їх — кадри ліквідації

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10:42 Братчук назвав ділянки фронту, на яких точаться найважчі бої

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08:00 Підсумки Саміту миру та стан енергосистеми України — ефір Ранок.LIVE

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12:46 Другий день Саміту миру — прямий ефір Новини.LIVE з прибуття лідерів країн на захід

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17:23 Кабмін ухвалив нові рішення щодо мобілізації працівників аграрного сектору — що відомо