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Россия повышает налоги для войны и когда РФ присоединится к мирному процессу — эфир Вечір.LIVE

Россия повышает налоги для войны и когда РФ присоединится к мирному процессу — эфир Вечір.LIVE

17 июня 2024 г. 17:53

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17:53 Россия повышает налоги для войны и когда РФ присоединится к мирному процессу — эфир Вечір.LIVE

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12:46 Второй день Саммита мира — прямой эфир Новини.LIVE с прибытия лидеров стран на мероприятие

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09:00 Саммит мира, пакет военной помощи от Италии и условия завершения войны — эфир Ранок.LIVE.

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:53 Россия повышает налоги для войны и когда РФ присоединится к мирному процессу — эфир Вечір.LIVE

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14:06 Нардеп объяснил, к каким последствиям приведет участие России во втором Саммите мира

Text

13:42 Экономист объяснил, как санкции заставят Россию придерживаться решений Саммита мира

Text

10:42 Братчук назвал участки фронта, на которых ведутся самые тяжелые бои

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08:00 Итоги Саммита мира и состояние энергосистемы Украины — эфир Ранок.LIVE

16 июня 2024
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13:16 Обсуждение ключевых вопросов на Саммите мира — эксклюзив Новини.LIVE

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12:46 Второй день Саммита мира — прямой эфир Новини.LIVE с прибытия лидеров стран на мероприятие

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09:00 Саммит мира, пакет военной помощи от Италии и условия завершения войны — эфир Ранок.LIVE.

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22:30 Мощные итоги первого дня Саммита мира — эксклюзив Новини.LIVE

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17:23 Кабмин принял новые решения по мобилизации работников аграрного сектора — что известно

Швейцария хочет обсудить итоги саммита мира с Россией и Китаем. В то же время в Киеве впервые с начала полномасштабной войны прошел КиевПрайд.

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

Эфир Вечір.LIVE

Приглашенные гости студии:

  • политолог-международник Андрей Бузаров;
  • политолог Дмитрий Васильев;
  • народный депутат Украины Георгий Мазураш;
  • эксперт-международник Тарас Семенюк
  • депутат Госдумы РФ второго созыва Константин Боровой.

Напомним, список стран-подписантов коммюнике саммита в Швейцарии сократился с 80 до 78. Так, свои подписи отозвали Ирак и Иордания.

Ранее мы писали, что в Киеве впервые за два года войны прошел Марш равенства по ЛГБТК+ в рамках КиевПрайда. После марша на улицах Крещатика заметили новую толпу, участники которой выступают "за традиционные ценности".

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17:57 ВСУ просят информационной тишины о событиях в Луганской области — с какой целью

17:55 Сборная Украины потерпела фиаско в первом туре Евро-2024

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:48 Бойцы Нацполиции обнаружили позиции оккупантов в Часовом Яру и уничтожили их — кадры ликвидации

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14:06 Нардеп объяснил, к каким последствиям приведет участие России во втором Саммите мира

Text

13:42 Экономист объяснил, как санкции заставят Россию придерживаться решений Саммита мира

Text

10:42 Братчук назвал участки фронта, на которых ведутся самые тяжелые бои

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12:46 Второй день Саммита мира — прямой эфир Новини.LIVE с прибытия лидеров стран на мероприятие

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