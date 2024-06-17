Россия повышает налоги для войны и когда РФ присоединится к мирному процессу — эфир Вечір.LIVE

Швейцария хочет обсудить итоги саммита мира с Россией и Китаем. В то же время в Киеве впервые с начала полномасштабной войны прошел КиевПрайд.

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

Эфир Вечір.LIVE

Приглашенные гости студии:

политолог-международник Андрей Бузаров;

политолог Дмитрий Васильев;

народный депутат Украины Георгий Мазураш;

эксперт-международник Тарас Семенюк

депутат Госдумы РФ второго созыва Константин Боровой.

Напомним, список стран-подписантов коммюнике саммита в Швейцарии сократился с 80 до 78. Так, свои подписи отозвали Ирак и Иордания.

Ранее мы писали, что в Киеве впервые за два года войны прошел Марш равенства по ЛГБТК+ в рамках КиевПрайда. После марша на улицах Крещатика заметили новую толпу, участники которой выступают "за традиционные ценности".