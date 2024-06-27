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Росія опинилась на першому місці у постачанні скрапленого газу до Європи, — нардеп

Росія опинилась на першому місці у постачанні скрапленого газу до Європи, — нардеп

27 червня 2024 р. 23:42

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17:50 Штурм Вовчанська, дебати у США та як каратимуть за неоновлені дані в ТЦК — ефір Вечір.LIVE

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16:02 У Львівській області можуть закритися понад 160 дитсадків — в ОВА пояснили причину

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Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що Росія вийшла на перше місце у постачанні скрапленого газу до Європи. Він додав, що така ситуація склалася не лише на ринку газу.

Про це він заявив в ефірі День.LIVE у четвер, 27 червня.

Скільки Росія заробила на продажі газу

Гончаренко підкреслив, що дана проблематика стосується не лише газу, але й сталі, яку експортують у формі напівфабрикатів, зокрема слябів.

Крім того, депутат наголосив, що хоча до України вже надійшли 1,4 мільярда євро мільйонів заморожених російських активів, Росія вже заробила 100 мільярдів доларів на продажу газу.

"Росія, таким чином, одночасно досягає декількох цілей: а) вона постачає ці "напівфабрикати" в ЄС за депінговими цінами, тим самим заробляючи гроші; б) знищує європейську металургійну промисловість; в) підриває індустріальну базу ЄС", — зазначив нардеп.

Раніше ми писали, що доходи Росії від продажу нафти і газу в червні зростуть більш ніж на 50% у порівнянні з минулим роком, досягнувши 9,4 мільярда доларів. Це демонструє здатність російської економіки успішно протистояти впливу санкцій.

Нагадаємо, наприкінці травня Німеччина та Чехія запропонували своїм партнерам по Європейському Союзу розпочати переговори щодо можливої повної відмови від імпорту енергоносіїв з Росії. Пропозиція включає відмову від трубопровідного та зрідженого природного газу, нафти та ядерного палива.

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