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Россия оказалась на первом месте в поставках сжиженного газа в Европу, — нардеп

Россия оказалась на первом месте в поставках сжиженного газа в Европу, — нардеп

27 июня 2024 г. 23:42

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Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Россия вышла на первое место в поставках сжиженного газа в Европу. Он добавил, что подобная ситуация сложилась не только на рынке газа.

Об этом он заявил в эфире День.LIVE в четверг, 27 июня.

Сколько Россия заработала на продаже газа

Гончаренко подчеркнул, что данная проблематика касается не только газа, но и стали, экспортируемой в форме полуфабрикатов, в частности слябов.

Кроме того, депутат подчеркнул, что хотя в Украину уже поступило 1,4 миллиарда евро миллионов замороженных российских активов, Россия уже заработала 100 миллиардов долларов на продаже газа.

"Россия, таким образом, одновременно достигает нескольких целей: а) она поставляет эти "полуфабрикаты" в ЕС по депинговым ценам, тем самым зарабатывая деньги; б) уничтожает европейскую металлургическую промышленность; в) подрывает индустриальную базу ЕС"  — отметил нардеп.

Ранее мы писали, что доходы России от продажи нефти и газа в июне возрастут более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, достигнув 9,4 миллиарда долларов. Это демонстрирует способность российской экономики успешно противостоять влиянию санкций.

Напомним, в конце мая Германия и Чехия предложили своим партнерам по Европейскому Союзу начать переговоры о возможном полном отказе от импорта энергоносителей из России. Предложение включает отказ от трубопроводного и сжиженного газа, нефти и ядерного топлива.

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23:45 В Словакии поезд Будапешт-Прага столкнулся с автобусом — среди пассажиров есть украинцы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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