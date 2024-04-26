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Роковини аварії на ЧАЕС — ліквідатор розповів, як трагедія вплинула на здоров'я

Роковини аварії на ЧАЕС — ліквідатор розповів, як трагедія вплинула на здоров'я

26 квітня 2024 р. 08:57

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08:57 Роковини аварії на ЧАЕС — ліквідатор розповів, як трагедія вплинула на здоров'я

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Щорічно 26 квітня в Україні та світі відзначають роковини аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Минуло вже 38 років з дня катастрофи. До ліквідації наслідків, як відомо, залучили близько мільйона осіб. 

Один із ліквідаторів Андрій Мізько в ранковому ефірі Ранок.LIVE розповів про вплив катастрофи ЧАЕС на здоров'я. 

Вплив катастрофи ЧАЕС на здоров'я

"Серед справжніх ліквідаторів здорових людей немає", — прокоментував Мізько. 

Він додав, що батальйони, які жили у той час безпосередньо на території майданчику ЧАЕС, більше половини немає в живих на сьогоднішній день. Це, за його словами, люди у віці від 20 до 40 років. 

Спочатку, каже ліквідатор, проблем як таких не помічали, але з часом ця аварія почала відображатися на здоров'ї. 

"Звісно, позначилось. У нас льотний склад після цього у 35-40 років був списаний з льотної роботи. Це вже показник", — сказав Мізько. 

 Нагадаємо, у квітні 2024 року у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували рекордну кількість лосів. Однак птахів стало все менше.

Додамо, раніше один із ліквідаторів наслідків ЧАЕС Сергій Мирний розповів чи є ризик повторної трагедії.

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08:47 Посол України опублікував щемливе фото дитини з Харкова — у мережі відреагували

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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