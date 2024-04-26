Годовщина аварии на ЧАЭС — ликвидатор рассказал, как трагедия повлияла на здоровье

Ежегодно 26 апреля в Украине и мире отмечают годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Прошло уже 38 лет со дня крушения. К ликвидации последствий, как известно, привлекли около миллиона человек.
Один из ликвидаторов Андрей Мизько в утреннем эфире Ранок.LIVE рассказал о влиянии катастрофы ЧАЭС на здоровье.
Влияние катастрофы ЧАЭС на здоровье
"Среди настоящих ликвидаторов здоровых людей нет", — прокомментировал Мизько.
Он добавил, что батальоны, жившие в то время непосредственно на территории площадки ЧАЭС, больше половины нет в живых на сегодняшний день. Это, по его словам, люди в возрасте от 20 до 40 лет.
Поначалу, говорит ликвидатор, проблем как таковых не замечали, но со временем эта авария начала отражаться на здоровье.
"Конечно, сказалось. У нас летный состав после этого в 35-40 лет был списан с летной работы. Это уже показатель", — сказал Мизько.
Напомним, в апреле 2024 года в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали рекордное количество лосей. Однако птиц стало меньше.
Добавим, ранее один из ликвидаторов последствий ЧАЭС Сергей Мирный рассказал , есть ли риск повторной трагедии.