Робота триває — Тищенко про викриття ботоферм у Києві та співпрацю з ТЦК

Микола Тищенко продовжує рейди кол-центрами Києва. Про деталі своєї роботи та співробітництво із ТЦК — розповів народний депутат у коментарі журналісту Новини.LIVE Олександру Саюну.

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Тищенко про викриття ботоферм у Києві

За словами Миколи Тищенко, він займається викриттям ботоферм спільно зі співробітниками ТЦК, Національної поліції та навіть з небайдужими громадянами. Лише за добу, 30 січня, відбувся рейд понад 15 таких кол-центрів, на них написали відповідні заяви. Втім, є певні питання до роботи суддів.

"Судді сьогодні гальмують цю роботу, системно гальмують роботу, знаходять будь-які рішення для того, щоб не давати ухвали і не давати працювати державній системі в цьому напрямку", — сказав нардеп.

Водночас Микола Тищенко відзначив роботу співробітників ТЦК та СП. Каже, що, залучивши їх до таких рейдів, "робота пішла вгору".

Нагадаємо, 21 грудня народний депутат Микола Тищенко заявив про закриття великої шахрайської ботоферми в центрі Києва. Вона розташовувалася за адресою вулиця Дегтярівська, 21Г.