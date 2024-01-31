Работа продолжается — Тищенко о разоблачении ботоферм в Киеве и сотрудничестве с ТЦК

Николай Тищенко продолжает рейды колл-центрами Киева. О деталях своей работы и сотрудничестве с ТЦК рассказал народный депутат в комментарии журналисту Новини.LIVE Александру Саюну.

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Тищенко о разоблачении ботоферм в Киеве

По словам Николая Тищенко, он занимается разоблачением ботоферм совместно с сотрудниками ТЦК, Национальной полиции и даже с небезразличными гражданами. Только за сутки, 30 января, состоялся рейд более 15 таких колл-центров, на них написали соответствующие заявления. Впрочем, есть определенные вопросы к работе суддей.

"Судьи сегодня тормозят эту работу, системно тормозят работу, находят какие угодно решения для того, чтобы не давать решения и не давать работать государственной системе в этом направлении", — сказал нардеп.

В то же время Николай Тищенко отметил работу сотрудников ТЦК и СП. Говорит, что, привлекая их к таким рейдам, "работа пошла вверх".

Напомним, 21 декабря народный депутат Николай Тищенко заявил о закрытии крупной мошеннической ботофермы в центре Киева. Она располагалась по адресу улица Дегтяревская, 21г.