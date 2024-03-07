Рік без Героя України "Да Вінчі" — яким його пам'ятають побратими

Сьогодні українці вшановують пам'ять Героя України, командира Збройних Сил Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Рік тому 27-річний військовий загинув під час виконання бойового завдання під Бахмутом на Донеччині.

Яким Дмитра пам'ятають побратими — дивіться у сюжеті Новини.LIVE.

Спогади про "Да Вінчі"

"Був одним із самих звитяжних воїнів за історію України. У нього був особливий дар — відданість своїй країні. Україна у нього завжди була на першому місці. Це було боляче родині, це було непросто його коханій. Саме тому за ним всі йшли", — так пригадує Дмитра Коцюбайла медична координаторка прифронтового стабпункту Оксана Корчинська.

За словами командира 72 ОМБр Олександра Вдовиченко, "Да Вінчі" за своє відносно коротке життя зробив вагомий вклад в Україну. Наголошує, що такі риси характеру, які були притаманні Дмитру, потрібно виховувати у дітей майбутніх поколінь.

"Да Вінчі сотні тисячі разів заглядав в очі смерті й перемагав її. Він буде жити в історії, книжках, документальних книгах, фільмах", — сказав Вдовиченко.

Нагадаємо, Новини.LIVE підготували фоторепортаж з вшанування пам'яті Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Панахида відбулася у Києві на Аскольдовій могилі, де похований Герой.