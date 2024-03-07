Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Рік без Героя України "Да Вінчі" — яким його пам'ятають побратими arrow
Рік без Героя України "Да Вінчі" — яким його пам'ятають побратими

Рік без Героя України "Да Вінчі" — яким його пам'ятають побратими

07 березня 2024 р. 15:13

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

15:13 Рік без Героя України "Да Вінчі" — яким його пам'ятають побратими

Text

14:14 Перша леді прокоментувала критику навколо Зеленського

Text

13:27 Голодування лікує рак. Правда чи міф — відповів Комаровський

Text

12:51 Удар по Одесі під час візиту Зеленського — експерт назвав мету Кремля

Text

12:16 Ситуація на Таврійському напрямку — у якому районі ворог атакує найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:44 У Раді пояснили, чому мобілізаційний законопроєкт не вплине на демобілізацію

Text

11:16 Законопроєкт про мобілізацію — коли розпочнеться розгляд правок від народних депутатів

Text

10:37 Дикий пояснив, для чого Росія запускає чергову ІПСО

Text

07:55 Замах на Зеленського в Одесі та законопроєкт про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

6 березня 2024
Text

21:19Розпад РФ, чому тандем Маска та Трампа небезпечний і хто винен у збої соцмереж — ефір Новини.LIVE

Text

15:13 Рік без Героя України "Да Вінчі" — яким його пам'ятають побратими

Text

14:14 Перша леді прокоментувала критику навколо Зеленського

Text

13:27 Голодування лікує рак. Правда чи міф — відповів Комаровський

Text

12:51 Удар по Одесі під час візиту Зеленського — експерт назвав мету Кремля

Text

12:16 Ситуація на Таврійському напрямку — у якому районі ворог атакує найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:44 У Раді пояснили, чому мобілізаційний законопроєкт не вплине на демобілізацію

Text

11:16 Законопроєкт про мобілізацію — коли розпочнеться розгляд правок від народних депутатів

Text

10:37 Дикий пояснив, для чого Росія запускає чергову ІПСО

Text

07:55 Замах на Зеленського в Одесі та законопроєкт про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

6 березня 2024
Text

21:19 Розпад РФ, чому тандем Маска та Трампа небезпечний і хто винен у збої соцмереж — ефір Новини.LIVE

Популярні відео

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

16 лютого 2024 р. 14:00
Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18

Сьогодні українці вшановують пам'ять Героя України, командира Збройних Сил Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Рік тому 27-річний військовий загинув під час виконання бойового завдання під Бахмутом на Донеччині. 

Яким Дмитра пам'ятають побратими — дивіться у сюжеті Новини.LIVE.

Спогади про "Да Вінчі"

"Був одним із самих звитяжних воїнів за історію України. У нього був особливий дар — відданість своїй країні. Україна у нього завжди була на першому місці. Це було боляче родині, це було непросто його коханій. Саме тому за ним всі йшли", — так пригадує Дмитра Коцюбайла медична координаторка прифронтового стабпункту Оксана Корчинська. 

За словами командира 72 ОМБр Олександра Вдовиченко, "Да Вінчі" за своє відносно коротке життя зробив вагомий вклад в Україну. Наголошує, що такі риси характеру, які були притаманні Дмитру, потрібно виховувати у дітей майбутніх поколінь. 

"Да Вінчі сотні тисячі разів заглядав в очі смерті й перемагав її. Він буде жити в історії, книжках, документальних книгах, фільмах", — сказав Вдовиченко. 

Нагадаємо, Новини.LIVE підготували фоторепортаж з вшанування пам'яті Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Панахида відбулася у Києві на Аскольдовій могилі, де похований Герой. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

15:27 Швеція офіційно стане 32-м членом НАТО сьогодні

15:15 Чорне море під контролем авіарозвідки НАТО — подробиці

Text

15:13 Рік без Героя України "Да Вінчі" — яким його пам'ятають побратими

15:13 Скільки об’єктів культурної інфраструктури пошкоджено чи зруйновано через російську агресію

15:11 У Київській області пролунали вибухи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:07 У матчі Реала з РБ Лейпциг стався скандал за участю Вінісіуса

15:04 У ТЦК назвали топ-3 місць, де будуть вручати повістки у березні

15:00 Зниження темпів інфляції — НБУ пояснив, чому впали ціни

Оновлено

14:47 У Сумах пролунав вибух

14:46 В Україні різко збільшилося споживання електроенергії — чи будуть нові відключення

15:15 Чорне море під контролем авіарозвідки НАТО — подробиці

15:13 Скільки об’єктів культурної інфраструктури пошкоджено чи зруйновано через російську агресію

15:11 У Київській області пролунали вибухи

15:07 У матчі Реала з РБ Лейпциг стався скандал за участю Вінісіуса

15:04 У ТЦК назвали топ-3 місць, де будуть вручати повістки у березні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:00 Зниження темпів інфляції — НБУ пояснив, чому впали ціни

Оновлено

14:47 У Сумах пролунав вибух

14:46 В Україні різко збільшилося споживання електроенергії — чи будуть нові відключення

14:45 Намагався підкупити слідчого — в Одесі затримали зловмисника

14:45 В низці областей України оголошено повітряну тривогу

13:15 Перші модульні укриття в Одесі — де їх встановили

11:05 Біткоїн продовжує бити нові рекорди — чому дорожчає криптовалюта та чого чекати у березні

07:40 Міжнародний жіночий день — на який подарунок чекають одеситки

06:40 Ціни на алюміній у березні — скільки коштує 1 кг кольорових металів по регіонах України

06:30 Су-34 — як ЗСУ влаштували рекордний літакопад на фронті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 Заборона польського імпорту – чи може Україна відповісти дзеркально

6 березня 2024

17:25 Загинув в обіймах матері — Одеса попрощалася з Анною та чотиримісячним Тимофієм Гайдаржі

06:40 Ціни на кольорові метали у березні — скільки коштує 1 кг брухту міді по регіонах України

06:17 Чим нам допоміг польський трактор з Путіним? 10 аргументів про справжні загрози для України

5 березня 2024

17:18 "Сергей Котов" — як ГУР знищили найновіший російський корабель

Text

15:13 Рік без Героя України "Да Вінчі" — яким його пам'ятають побратими

Text

14:14 Перша леді прокоментувала критику навколо Зеленського

Text

13:27 Голодування лікує рак. Правда чи міф — відповів Комаровський

Text

12:51 Удар по Одесі під час візиту Зеленського — експерт назвав мету Кремля

Text

12:16 Ситуація на Таврійському напрямку — у якому районі ворог атакує найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:44 У Раді пояснили, чому мобілізаційний законопроєкт не вплине на демобілізацію

Text

11:16 Законопроєкт про мобілізацію — коли розпочнеться розгляд правок від народних депутатів

Text

10:37 Дикий пояснив, для чого Росія запускає чергову ІПСО

Text

07:55 Замах на Зеленського в Одесі та законопроєкт про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

6 березня 2024
Text

21:19 Розпад РФ, чому тандем Маска та Трампа небезпечний і хто винен у збої соцмереж — ефір Новини.LIVE