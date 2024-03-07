Год без Героя Украины "Да Винчи" — каким его помнят побратимы

Сегодня украинцы чтят память Героя Украины, командира Вооруженных Сил Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Год назад 27-летний военный погиб во время выполнения боевого задания под Бахмутом Донецкой области.

Каким Дмитрия помнят собратья — смотрите в сюжете Новини.LIVE.

Воспоминания о "Да Винчи"

"Был одним из самых победоносных воинов за историю Украины. У него был особый дар — преданность своей стране. Украина у него всегда была на первом месте. Это было больно семье, это было непросто его любимой. Именно поэтому за ним все шли", — так напоминает Дмитрия Коцюбайло медицинская координатор прифронтового стабпункта Оксана Корчинская.

По словам командира 72 ОМБр Александра Вдовиченко, "Да Винчи" за свою относительно короткую жизнь внес весомый вклад в Украину. Подчеркивает, что такие черты характера, присущие Дмитрию, нужно воспитывать у детей будущих поколений.

"Да Винчи сотни тысяч раз заглядывал в глаза смерти и побеждал ее. Он будет жить в истории, книгах, документальных книгах, фильмах", — сказал Вдовиченко.

Напомним, Новини.LIVE подготовили фоторепортаж из чествования памьяти Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла. Панихида состоялась в Киеве на Аскольдовой могиле, где похоронен Герой.