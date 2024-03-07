Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Год без Героя Украины "Да Винчи" — каким его помнят побратимы arrow
Год без Героя Украины "Да Винчи" — каким его помнят побратимы

Год без Героя Украины "Да Винчи" — каким его помнят побратимы

7 марта 2024 г. 15:13

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

15:13 Год без Героя Украины "Да Винчи" — каким его помнят побратимы

Text

14:14 Первая леди прокомментировала критику вокруг Зеленского

Text

13:27 Голодание лечит рак. Правда или миф — ответил Комаровский

Text

12:51 Удар по Одессе во время визита Зеленского — эксперт назвал цель Кремля

Text

12:16 Ситуация на Таврическом направлении — в каком районе враг атакует больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:44 В Раде объяснили, почему мобилизационный законопроект не повлияет на демобилизацию

Text

11:16 Законопроект о мобилизации — когда начнется рассмотрение правок от народных депутатов

Text

10:37 Дикий объяснил, для чего Россия запускает очередную ИПСО

Text

07:55 Покушение на Зеленского в Одессе и законопроект о мобилизации — эфир Новини.LIVE

6 марта 2024
Text

21:19Распад РФ, почему тандем Маска и Трампа опасен и кто виноват в сбое соцсетей — эфир Новини.LIVE

Text

15:13 Год без Героя Украины "Да Винчи" — каким его помнят побратимы

Text

14:14 Первая леди прокомментировала критику вокруг Зеленского

Text

13:27 Голодание лечит рак. Правда или миф — ответил Комаровский

Text

12:51 Удар по Одессе во время визита Зеленского — эксперт назвал цель Кремля

Text

12:16 Ситуация на Таврическом направлении — в каком районе враг атакует больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:44 В Раде объяснили, почему мобилизационный законопроект не повлияет на демобилизацию

Text

11:16 Законопроект о мобилизации — когда начнется рассмотрение правок от народных депутатов

Text

10:37 Дикий объяснил, для чего Россия запускает очередную ИПСО

Text

07:55 Покушение на Зеленского в Одессе и законопроект о мобилизации — эфир Новини.LIVE

6 марта 2024
Text

21:19 Распад РФ, почему тандем Маска и Трампа опасен и кто виноват в сбое соцсетей — эфир Новини.LIVE

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18

Сегодня украинцы чтят память Героя Украины, командира Вооруженных Сил Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Год назад 27-летний военный погиб во время выполнения боевого задания под Бахмутом Донецкой области.

Каким Дмитрия помнят собратья — смотрите в сюжете Новини.LIVE.

Воспоминания о "Да Винчи"

"Был одним из самых победоносных воинов за историю Украины. У него был особый дар — преданность своей стране. Украина у него всегда была на первом месте. Это было больно семье, это было непросто его любимой. Именно поэтому за ним все шли", — так напоминает Дмитрия Коцюбайло медицинская координатор прифронтового стабпункта Оксана Корчинская.

По словам командира 72 ОМБр Александра Вдовиченко, "Да Винчи" за свою относительно короткую жизнь внес весомый вклад в Украину. Подчеркивает, что такие черты характера, присущие Дмитрию, нужно воспитывать у детей будущих поколений.

"Да Винчи сотни тысяч раз заглядывал в глаза смерти и побеждал ее. Он будет жить в истории, книгах, документальных книгах, фильмах", — сказал Вдовиченко.

Напомним, Новини.LIVE подготовили фоторепортаж из чествования памьяти Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла. Панихида состоялась в Киеве на Аскольдовой могиле, где похоронен Герой.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

15:27 Швеция официально станет 32-м членом НАТО сегодня

15:15 Черное море под контролем авиаразведки НАТО — подробности

Text

15:13 Год без Героя Украины "Да Винчи" — каким его помнят побратимы

15:13 Сколько объектов культурной инфраструктуры повреждены или разрушены из-за российской агрессии

15:11 В Киевской области раздались взрывы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:07 В матче Реала с РБ Лейпциг произошел скандал с участием Винисиуса

15:04 В ТЦК назвали топ-3 мест, где будут вручать повестки в марте

15:00 Снижение темпов инфляции — НБУ объяснил, почему упали цены

обновлено:

14:47 В Сумах раздался взрыв

14:46 В Украине резко увеличилось потребление электроэнергии — будут ли новые отключения

15:15 Черное море под контролем авиаразведки НАТО — подробности

15:13 Сколько объектов культурной инфраструктуры повреждены или разрушены из-за российской агрессии

15:11 В Киевской области раздались взрывы

15:07 В матче Реала с РБ Лейпциг произошел скандал с участием Винисиуса

15:04 В ТЦК назвали топ-3 мест, где будут вручать повестки в марте

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:00 Снижение темпов инфляции — НБУ объяснил, почему упали цены

обновлено:

14:47 В Сумах раздался взрыв

14:46 В Украине резко увеличилось потребление электроэнергии — будут ли новые отключения

14:45 Пытался подкупить следователя — в Одессе задержан злоумышленник

14:45 В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

13:15 Первые модульные укрытия в Одессе — где их установили

11:05 Биткоин продолжает бить новые рекорды — почему дорожает криптовалюта и чего ждать в марте

07:40 Международный женский день — какого подарка ждут одесситки

06:40 Цены на алюминий в марте — сколько стоит 1 кг цветных металлов по регионам Украины

06:30 Су-34 — как ВСУ устроили рекордный самолетопад на фронте

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 Запрет польского импорта – может ли Украина ответить зеркально

6 марта 2024

17:25 Погиб в объятиях матери — Одесса простилась с Анной и четырехмесячным Тимофеем Гайдаржи

06:40 Цены на цветные металлы в марте — сколько стоит 1 кг лома меди по регионам Украины

06:17 Чем нам помог польский трактор с Путиным? 10 аргументов о настоящих угрозах для Украины

5 марта 2024

17:18 "Сергей Котов" — как ГУР уничтожили новейший российский корабль

Text

15:13 Год без Героя Украины "Да Винчи" — каким его помнят побратимы

Text

14:14 Первая леди прокомментировала критику вокруг Зеленского

Text

13:27 Голодание лечит рак. Правда или миф — ответил Комаровский

Text

12:51 Удар по Одессе во время визита Зеленского — эксперт назвал цель Кремля

Text

12:16 Ситуация на Таврическом направлении — в каком районе враг атакует больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:44 В Раде объяснили, почему мобилизационный законопроект не повлияет на демобилизацию

Text

11:16 Законопроект о мобилизации — когда начнется рассмотрение правок от народных депутатов

Text

10:37 Дикий объяснил, для чего Россия запускает очередную ИПСО

Text

07:55 Покушение на Зеленского в Одессе и законопроект о мобилизации — эфир Новини.LIVE

6 марта 2024
Text

21:19 Распад РФ, почему тандем Маска и Трампа опасен и кто виноват в сбое соцсетей — эфир Новини.LIVE