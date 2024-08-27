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РФ могла тиснути на Дурова — ексофіцер КДБ пояснив, для чого засновник Telegram був в Азербайджані

РФ могла тиснути на Дурова — ексофіцер КДБ пояснив, для чого засновник Telegram був в Азербайджані

27 серпня 2024 р. 23:57

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23:57 РФ могла тиснути на Дурова — ексофіцер КДБ пояснив, для чого засновник Telegram був в Азербайджані

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22:18 Нардеп заявив, що українські виробники зброї виготовляють більше, ніж можуть закупити ЗСУ

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20:07 ТЦК мають реформуватися або зникнути — нардеп про роботу військкоматів

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17:50 Виступ Зеленського на форумі та складнощі з поверненням азовців — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Нові удари по Україні і Зеленський зібрав термінову нараду — ефір День.LIVE

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12:56 Скільки пошкодженої гідрогенерації Україна планує відновити до зими — відповідь нардепа

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12:31 Нардеп Семінський заявив, що окупанти покращили свої дрони для тривалих атак на Україну

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12:01 Стефанчук пояснив, яку користь Україна матиме від ратифікації Римського статуту

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Франція є правовою державою, тому там просто так нікого затримувати чи арештовувати не будуть, тим більше за політичними мотивами. Отже, якщо Павла Дурова затримали вже більше, ніж на 24 години, то він розглядається слідством як підозрюваний чи навіть обвинувачений

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE заявив ексофіцер КДБ та розвідки РФ Сергій Жирнов.

Що буде з Дуровим у Франції

За словами експерта, Павла Дурова затримали в особливому режимі на 96 годин, тобто звинувачення в його адресу доволі серйозні: його месенджером Telegram користувались як терористи, так і наркоділки та й інші кримінальні елементи (для торгівлі дитячою порнографією, наприклад). 

"Оскільки Дуров є громадянином Франції, то він має співпрацювати з правоохоронцями, бо в іншому випадку його розглядатимуть у якості співучасника. Йому може загрожувати навіть дожиттєве ув'язнення", — зазначає Жирнов. 

Експерт каже, що у Дурова напевно є гроші на професійного адвоката, тому про несправедливий судовий процес не можу бути й мови. 

"Всі звинувачення Росії щодо порушення свободи слова у Франції є безглуздими, адже Дурова звинувачують не з політичних мотивів, а чисто з кримінальних", — зазначає колишній офіцер розвідки РФ.

Жирнов акцентує, що хоча поїздка Дурова до Франції, де вже давно на нього "точили зуб", виглядає дивно, але він, як розвідник, бачив багато прикладів, коли розумні люди вдавались до абсолютно нелогічних кроків. 

"Але у мене є інформація, що Дуров зустрічався з Путіним в Азербайджані. Можливо на зустрічі на Дурова тиснули, щоб він продав Telegram, як це було із соцмережою Вконтакте, але Дуров на це не погодився", — зазначає Жирнов. 

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23:47 ТЦК хотів мобілізувати чоловіка із діагнозом "розумова відсталість", той ухилився — рішення суду

23:44 Українка Байндль програла у стартовому колі US Open

23:42 Власниця коня, який впав в центрі Львову, розповіла свою версію подій

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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