РФ могла тиснути на Дурова — ексофіцер КДБ пояснив, для чого засновник Telegram був в Азербайджані

Франція є правовою державою, тому там просто так нікого затримувати чи арештовувати не будуть, тим більше за політичними мотивами. Отже, якщо Павла Дурова затримали вже більше, ніж на 24 години, то він розглядається слідством як підозрюваний чи навіть обвинувачений.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE заявив ексофіцер КДБ та розвідки РФ Сергій Жирнов.

Що буде з Дуровим у Франції

За словами експерта, Павла Дурова затримали в особливому режимі на 96 годин, тобто звинувачення в його адресу доволі серйозні: його месенджером Telegram користувались як терористи, так і наркоділки та й інші кримінальні елементи (для торгівлі дитячою порнографією, наприклад).

"Оскільки Дуров є громадянином Франції, то він має співпрацювати з правоохоронцями, бо в іншому випадку його розглядатимуть у якості співучасника. Йому може загрожувати навіть дожиттєве ув'язнення", — зазначає Жирнов.

Експерт каже, що у Дурова напевно є гроші на професійного адвоката, тому про несправедливий судовий процес не можу бути й мови.

"Всі звинувачення Росії щодо порушення свободи слова у Франції є безглуздими, адже Дурова звинувачують не з політичних мотивів, а чисто з кримінальних", — зазначає колишній офіцер розвідки РФ.

Жирнов акцентує, що хоча поїздка Дурова до Франції, де вже давно на нього "точили зуб", виглядає дивно, але він, як розвідник, бачив багато прикладів, коли розумні люди вдавались до абсолютно нелогічних кроків.

"Але у мене є інформація, що Дуров зустрічався з Путіним в Азербайджані. Можливо на зустрічі на Дурова тиснули, щоб він продав Telegram, як це було із соцмережою Вконтакте, але Дуров на це не погодився", — зазначає Жирнов.