РФ могла давить на Дурова – эксофицер КГБ объяснил, для чего основатель Telegram был в Азербайджане

Франция является правовым государством, поэтому там просто так никого задерживать или арестовывать не будут, тем более по политическим мотивам. Следовательно, если Павла Дурова задержали уже более чем на 24 часа, то он рассматривается следствием как подозреваемый или даже обвиняемый.

Об этом в интервью Новини.LIVE заявил эксофицер КГБ и разведки РФ Сергей Жирнов.

Что будет с Дуровым во Франции

По словам эксперта, Павла Дурова задержали в особом режиме на 96 часов, то есть обвинения в его адрес достаточно серьезные: его мессенджером Telegram пользовались как террористы, так и наркодельцы и другие уголовные элементы (для торговли детской порнографией, например).

"Поскольку Дуров является гражданином Франции, то он должен сотрудничать с правоохранителями, потому что в противном случае его будут рассматривать в качестве соучастника. Ему может угрожать даже пожизненное заключение", — отмечает Жирнов.

Эксперт говорит, что у Дурова, наверняка, есть деньги на профессионального адвоката, поэтому о несправедливом судебном процессе не могу быть и речи.

"Все обвинения России в нарушении свободы слова во Франции бессмысленны, ведь Дурова обвиняют не по политическим мотивам, а чисто по уголовным", — отмечает бывший офицер разведки РФ.

Жирнов акцентирует, что хотя поездка Дурова во Францию, где уже давно на него "точили зуб", выглядит странно, но он, как разведчик, видел много примеров, когда умные люди прибегали к совершенно нелогичным шагам.

"Но у меня есть информация, что Дуров встречался с Путиным в Азербайджане. Возможно, на встрече на Дурова давили, чтобы он продал Telegram, как это было с соцсетью Вконтакте, но Дуров на это не согласился", — отмечает Жирнов.